Buen trabajo de Nicolás Varrone y destacada clasificación de Mattia Colnaghi en Bélgica

El piloto del Van Amersfoort fue el mejor del equipo en la tanda cronometrada.

Los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi coronaron sendos buenos trabajos parciales hoy en el comienzo de actividad en Spa-Francochamps (Bélgica), que los deja muy bien posicionados de cara a las competencias del fin de semana en la Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente.

En la F2, el bonaerense Varrone se repuso del despiste de la mañana en los entrenamientos (a pesar de ello quedó 3° en la tanda) y logró el 12° puesto en la prueba de clasificación, a poco más de siete décimas del brasileño Rafael Cámara (Invicta), el autor de la Pole.

A pesar de no haber podido ingresar al Top 10 e invertir grilla para la Sprint, el piloto del Van Amersfoort largará en ambas competencias con altas chances de batallar por los puntos y trepar en la tabla del campeonato.

Detrás de Cámara y completando los puestos de privilegio de la clasificación, quedaron el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) y el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), separados por poco más de una décima.

Previamente, en la Fórmula 3, el italo-argentino Colnaghi (MP Motorsport) pudo sortear la lluvia y lograr un destacado 6° puesto en la prueba de clasificación, a 745 milésimas de Freddie Slater (Trident) quien resultó el más rápido de la sesión con 2m05s150.

De esta forma, Colnaghi concretó una de sus mejores labores en la primera temporada que está cumpliendo en FIA F3, que le permitirá largar séptimo (se invierte grilla) en la carrera Sprint, desde las 5:00 de nuestro país, y sexto en la principal, el domingo a las 3:30.

La Pole de la tanda cronometrada, marcada por el agua y un accidente entre cinco monoplazas, quedó en poder de Freddie Slater (Trident).