Un medio británico pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas

La bandera de los jugadores de la Selección Argentina en los festejos del pase a la final.

El diario británico The Guardian volvió a poner la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas en el centro de la escena internacional. En sus redes se publicó una columna de opinión en la que sostiene que el Reino Unido debería retomar las negociaciones con Argentina por el control de las islas.

El texto fue escrito por el periodista Simon Jenkins, quien afirmó que las Malvinas “no pueden ser británicas para siempre”. La publicación se conoció en medio de una nueva escalada de tensión diplomática y del fuerte impacto que tuvo el reclamo argentino durante el Mundial 2026.

El debate resurgió en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre ambos países. En los últimos días, el Gobierno argentino presentó una protesta formal por la presencia de un buque militar británico en aguas del Atlántico Sur.

Sumando al reclamo, desde Londres cuestionaron las manifestaciones vinculadas a Malvinas realizadas por integrantes de la Selección argentina durante el Mundial, al recibir una bandera con el mensaje «Las Malvinas son argentinas«.

El pedido de un periodista de «The Guardian» al gobierno británico: «Tarde o temprano volverán a ser argentinas»

En su análisis, Jenkins consideró que tarde o temprano Londres deberá volver a sentarse a dialogar con Buenos Aires y planteó que la situación actual no puede sostenerse indefinidamente. El autor recordó que antes de la guerra de 1982 existieron conversaciones entre ambos países para explorar distintas alternativas sobre el futuro del archipiélago.

“Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas” fue parte de su mensaje en la columna.

El artículo también repasó antecedentes históricos y señaló que durante la década de 1970 se avanzó en acuerdos prácticos de cooperación entre las partes, incluyendo conexiones de transporte y propuestas que contemplaban fórmulas de administración compartida o transferencia gradual de soberanía. Según Jenkins, esas negociaciones quedaron definitivamente interrumpidas tras el conflicto bélico.

“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”

Además, el columnista cuestionó el costo político y económico que implica para el Reino Unido mantener una fuerte presencia militar en el Atlántico Sur para defender un territorio ubicado a miles de kilómetros de distancia. En ese sentido, sostuvo que la situación responde a una lógica heredada de la etapa colonial británica.

«Las Malvinas son Argentinas» la bandera que mostraron los jugadores y reavivó la opinión internacional

La publicación se produjo pocos días después de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Tras la victoria argentina, varios jugadores exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que generó repercusiones políticas y mediáticas en ambos países.

Jenkins hizo referencia a ese episodio y expresó su deseo de que la repercusión internacional del mensaje sirva para impulsar nuevamente una discusión diplomática sobre la soberanía del archipiélago. También señaló que el reclamo argentino continúa vigente en distintos foros internacionales.

«Las Malvinas son argentinas», la bandera que desplegó la Selección Argentina luego de eliminar a Inglaterra en la semifinal. Foto: AP.



La postura expuesta por The Guardian no representa una posición oficial del gobierno británico, aunque llamó la atención por provenir de uno de los medios más influyentes del Reino Unido. El planteo reabrió un debate que suele aparecer esporádicamente en la agenda política británica y argentina.

En paralelo, durante las últimas semanas organismos internacionales volvieron a respaldar la necesidad de que ambas partes retomen el diálogo. El Comité Especial de Descolonización de la ONU aprobó recientemente una resolución que insta al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía.

A ese respaldo se sumaron otros organismos regionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) también reclamó que Londres y Buenos Aires vuelvan a la mesa de negociación para buscar una solución pacífica al conflicto que se mantiene abierto desde hace décadas.

Con información de NA e Infobae