Confluencia Traful volvió a contar con una estación de servicio a partir de un nuevo módulo de abastecimiento de YPF

La estación de servicio de Confluencia Traful regresó a las operaciones a partir de la habilitación de un nuevo módulo de abastecimiento de YPF. De esta forma, se restableció un servicio esencial sobre la Ruta Nacional 237, dentro de un corredor importante para la conectividad y el turismo en el sur de la provincia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció la medida en sus redes sociales, donde señaló que se trata de «una infraestructura clave para quienes viven, trabajan y transitan por la región«.

En ese sentido, destacó que la recuperación de este punto de abastecimiento representa «una gran noticia» tanto para la población local como para quienes transiten por la zona, considerando la relevancia que tiene el área para el sector turístico.

Mediante un video, también felicitó al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, así como al equipo de la empresa «por este gran logro que estamos haciendo, para poder habilitar estaciones de servicio que estamos necesitando los neuquinos».

En ese sentido, remarco el trabajo en conjunto entre ambas partes, señalando que «YPF y Neuquén crecen en equipo».

Por otra parte, el mandatario provincial también anunció que en el corto plazo comenzará la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 65 hasta Río Minero, una inversión cuyo objetivo es mejorar la conectividad, fortalecer el desarrollo regional y potenciar el turismo en la región de los Lagos del Sur.

Desde la Provincia se afirmó que la reapertura de esta estación puso fin a un período en el que este tramo de la Ruta Nacional 237 permaneció sin un punto de abastecimiento de combustibles, una situación que afectaba tanto a residentes como transportistas y visitantes.