Un colectivo con 20 pasajeros cayó de un puente en Buenos Aires: hay varios heridos

Un colectivo con 20 personas a bordo cayó desde un puente sobre la ruta nacional 7, en Buenos Aires, durante la madrugada de este viernes. El siniestro ocurrió a la altura de Carmen de Areco y dejó varios heridos, que fueron asistidos por equipos de emergencia y derivados a centros de salud.

Fuentes policiales informaron a Infobae que todos los pasajeros fueron evacuados del vehículo y recibieron atención médica. Indicaron que no hubo víctimas fatales y que participaron del operativo bomberos voluntarios, personal policial, la Policía Vial de San Andrés de Giles y Corredores Viales.

Un colectivo de larga distancia cayó de un puente en Buenos Aires

El tránsito permaneció interrumpido en el sector mientras continuaban las tareas de rescate y remoción del colectivo. Las autoridades trabajan para determinar las causas del hecho y, por el momento, no confirmaron qué originó el accidente.

Fabián Maira, jefe de Defensa Civil de San Antonio de Areco, confirmó que las personas heridas, incluidos los choferes, fueron asistidas tras el vuelco. «Por suerte no se tuvo que lamentar víctimas fatales», afirmó. También indicó que una mujer mayor debió ser rescatada porque tenía un brazo aprisionado.

Según contó uno de los pasajeros, en diálogo con TN, una ráfaga de viento habría hecho que el conductor perdiera el control del colectivo cuando cruzaba el puente.

«Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida. Rescataron a una persona. Estamos heridos, estamos yendo a Carmen de Areco, al hospital», relató.

El trabajo de los rescatistas tras el siniestro. Foto: gentileza.

El colectivo había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye y también llevaba pasajeros que habían abordado en la provincia de San Luis. Su destino final era la localidad bonaerense de Avellaneda. El siniestro ocurrió cuando el colectivo atravesaba el puente sobre el arroyo La Guardia.