Histórica presentación de Franco Mastantuono ya en el Real Madrid: «Voy a dejar la vida por esta camiseta»

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid, el mismo día en que cumplió 18 años. La joya que surgió de River, firmó su contrato y lucirá la camiseta número 30 en su primera temporada en España, el mismo dorsal que utilizó Lionel Messi en su debut con el Barcelona en el año 2000.

“Tuvimos que esperar a hoy, 14 de agosto, día que cumple 18 años, pero llega a nuestro club uno de los talentos más grandes del mundo”, destacó el presidente Florentino Pérez durante la emotiva presentación en el estadio Santiago Bernabéu, que contó con la presencia de históricos como Roberto Carlos.

El dirigente también dedicó palabras al exclub de Mastantuono. “Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido.»

“Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”, dijo Mastantuono antes de mostrar su pasión por llegar al Merengue.

Las primeras palabras de Franco Mastantuono como jugador del Merengue en su presentación



📹 RealMadrid pic.twitter.com/1FrxApMMDO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 14, 2025

Sobre la elección del número 30, Franco fue directo en conferencia de prensa. «Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es especial para mí, porque lo venía usando en River. Me ilusionaba mucho seguir usando y por suerte se dio», celebró con entusiasmo.

«Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid», así cerró su emotiva presentación el futbolista argentino.