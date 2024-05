¡Histórico!: el Mundial femenino de fútbol 2027 se jugará en Sudamérica, por primera vez

El consejo de la FIFA que se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia, se reunió para definir cuestiones sustanciales del fútbol a nivel internacional. Entre esos temas se resolvió que un país de Sudamérica sea la sede del próximo Mundial femenino en 2027.

«Más allá de un concepto deportivo, no hemos trabajado para la transformación de un país, si no a todo un continente«, afirmó Valesca Araujo, una de las responsables que encabezó la candidatura brasileña, durante una rueda de prensa posterior al Congreso de la FIFA celebrado en la capital tailandesa.

Durante la cita, las 211 federaciones que conforman la FIFA seleccionaron a la candidatura de Brasil como sede del próximo campeonato por encima de la propuesta conjunta presentada por Alemania, Bélgica y Países Bajos. Esta será la primera vez que el campeonato se disputará en Sudamérica.

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc