Hallaron muerto a un joven de 25 años en Puerto Madryn: la Fiscalía investiga qué ocurrió

El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado este martes por la tarde en una zona de zanja de guarda de Puerto Madryn, en inmediaciones del Puerto Madryn Rugby Club y el Club de Aeromodelismo. La Fiscalía interviene en la investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

El hallazgo se produjo durante la tarde, cuando una persona que circulaba por el sector advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades, según la información de Canal12.

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención a la Policía y al funcionario del Ministerio Público Fiscal Fernando Blanco, quien participó de las primeras actuaciones realizadas en el lugar.

Personal de Policía Científica trabajó en la zona donde fue encontrado el joven para realizar las tareas correspondientes, levantar elementos y preservar posibles evidencias que puedan aportar información a la investigación.

Por el momento, no se confirmó la causa de muerte ni se estableció cómo se produjo el fallecimiento. La investigación busca determinar qué ocurrió y reconstruir las circunstancias que llevaron a la muerte del joven.

Este miércoles realizarán la autopsia

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, este miércoles se realizará la autopsia al cuerpo del joven de 25 años.

El estudio será determinante para establecer la causa de muerte y aportar elementos que permitan determinar la mecánica del fallecimiento. Con esos resultados, el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar en las próximas medidas de la investigación.

Por ahora, desde la Fiscalía aguardan los resultados de la autopsia para establecer los próximos pasos del caso.