Homenaje a Messi: la AFA dispuso que se pausen todos los partidos a los 10 minutos para aplaudir al capitán

Lionel Messi anunció el lunes su decisión de retirarse de la Selección Argentina, luego de una excelente trayectoria que tuvo su último capítulo en el Mundial 2026.

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje para el rosarino. En la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, los partidos se detendrán a los 10 minutos del primer tiempo para aplaudir a Leo, en reconocimiento a su trayectoria con la Selección.

En la Primera División, este tributo comenzará el viernes, cuando se ponga en marcha la octava fecha del Torneo Clausura, con los enfrentamientos entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, Belgrano y Huracán, y Platense y Deportivo Riestra.

De esta manera, se realizará el primer homenaje a Messi luego de que cierre su etapa defendiendo la camiseta de la Albiceleste, aunque se esperan muchos más reconocimientos para el capitán argentino.

Entre ellos, resta definir si la AFA organizará un partido de despedida para el actual futbolista del Inter Miami. Una fecha posible para dicho encuentro podría ser la próxima ventana FIFA, que se extenderá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aunque todavía no se conoce la postura del astro de 39 años.