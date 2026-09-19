Huracán vence por 1-0 a River que no puede acercarse a la cima del torneo Clausura

Foto: Clarín. El arquero Beltrán observa incrédulo el trayecto del balón, que finalmente terminó colándose en su valla para el 1-0 de Huracán.

Con un tanto en el comienzo del partido, Huracán le gana a River Plate por 1 a 0 en el Estadio Monumental en el segundo tiempo, por la 10° fecha del torneo Clausura. El árbitro será Facundo Tello y la transmisión televisiva irá por ESPN Premium.

A los 9 minutos del primer tiempo, el Globo pasó a ganarlo tras un envío de Oscar Cortés desde el costado izquierdo, que atravesó toda el área y se le terminó colando por el segundo palo al arquero Beltrán.

El Millonario llega en alza. Desde la asunción de Leonardo Ponzio como entrenador interino, el club de Núñez ganó los tres partidos que disputó: ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Este último, el sábado pasado, terminó en victoria por 2-1 gracias a un gol agónico de Thiago Almada.

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.



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A los 24′, Montiel estuvo cerca de igualarlo cuando no pudo conectar de cabeza un centro pasado de Marcos Acuña. La pelota se fue cerca del palo.

Sobre los 40 minutos, Correa la tiró por arriba llegando por el medio. En el cierre, Galíndez le sacó un tiro libre a Ángel Correa con una mano cuando tenía destino de red.

¡¡UNA LOCURA EL VUELO DE GALÍNDEZ PARA SACARLE UN TIRO LIBRE DEL ÁNGULO A ANGELITO CORREA!! ¡¡ERA EL 1-1 DE RIVER ANTE HURACÁN!!



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El Millonario estuvo cerca del empate, pero Huracán pegó primero con el gol de Oscar Cortés, en una primera parte donde se retiraron lesionados Thiago Almada y Tobías Andrada en el conjunto de Núñez.

Un primer tiempo plagado de complicaciones para los dirigidos por Leonardo Ponzio. Además de la desventaja en el marcador, el conjunto de Nuñez perdió dos piezas claves; Thiago Almada sintió un pinchazo y tuvo que pedir el cambio, siendo reemplazado por Lucas Beltrán.

Minutos después, antes del cierre de la primera etapa, Tobías Andrada también sufrió un dolor muscular y debió salir, retirándose del campo entre lárgimas.

Ya en el complemento, a los 7′ minutos, Driussi definió en el segundo palo tras un centro de Montiel, pero Cachete se encontraba en posición adelantada, por lo que el tanto fue inmediatamente anulado.

¡¡DRIUSSI MARCÓ EL 1-1 DE RIVER ANTE HURACÁN PERO TODO FUE ANULADO POR OFFSIDE DE CACHETE MONTIEL!! ¡¡PARTIDAZO EN EL MONUMENTAL!!



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Ponzio y un once que empieza a salir de memoria

La particularidad es que el director técnico dispuso la misma formación en los tres encuentros y este sábado lo haría por cuarta vez ante el Globo. La última vez que River repitió el once inicial en cuatro partidos consecutivos fue en 2016, cuando Marcelo Gallardo era el director técnico y Ponzio, jugador.

De esta manera, Santiago Beltrán, a quien el club busca renovarle su contrato que vence en diciembre de 2027, volverá a estar bajo los tres palos. La defensa estará conformada por Gonzalo Montiel como lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en la zaga central y Marcos Acuña por el sector izquierdo.

El mediocampista central será Fausto Vera, quien mejoró su rendimiento desde la llegada de Ponzio y se siente más cómodo en esa posición. A sus costados estarán Tobías Andrada, quien pidió el cambio el sábado en Tucumán por una paralítica, pero entrenó toda la semana con normalidad, y Tomás Galván.

El enganche será Thiago Almada y, por último, el binomio ofensivo lo compondrán Sebastián Driussi y Ángel Correa.

Con los últimos tres triunfos, River escaló a la 7° posición del grupo B, con 13 puntos, y está en puestos de playoffs. Además, en la tabla anual marcha 6°, con 42 unidades, por lo que un triunfo sería muy valioso para ambas tablas.

El Globo buscará seguir por la senda de la victoria

Por su parte, Huracán viene de ganarle 2-1 a Racing en el Ducó y dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar en el Clausura. El Globo va 9° y no está en puestos de playoffs, pero cuenta con los mismos puntos que River, además de Atlético Tucumán y Belgrano.

Para este duelo fundamental, el entrenador Diego Martínez mantendría la base del equipo que viene de derrotar a la Academia en Parque Patricios. El único cambio podría darse en la mitad de la cancha, donde Leonardo «Colo» Gil tiene chances de meterse en el lugar de Juan Bisanz.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés; Oscar Cortés, Juan Bisanz o Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 19:00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Monumental.