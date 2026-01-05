Independiente avanza por Ignacio Malcorra y crece el optimismo para que sea refuerzo

El ex mediocampista de Rosario Central, Ignacio Malcorra, mantiene negociaciones con Independiente para transformarse en el primer refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros. El volante rionegrino quedó libre libre tras no haber acordado la renovación de su contrato en Arroyito y ya se despidió públicamente.

Nacho Malcorra podría ser el nuevo refuerzo de Independiente

En tanto, la dirigencia del club de Avellaneda avanza a paso firme por la contratación del mediocampista de 38 años que formó parte del plantel que, el pasado mes, fue decretado campeón de Liga de manera polémica por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A diferencia de como se especulaba en un principio, el ex jugador de Unión de Santa Fe podría llegar a Independiente sin necesidad de que se vaya otro futbolista. La institución de Avellaneda deberá desembolsar 500 mil dólares si pretende contar con los servicios del mediocampista quien, a su vez, deberá bajar sus pretensiones salariales.

Su entorno, de hecho, no demoró en hacer una contrapropuesta para poder finalmente llegar a buen puerto en la negociación y que sea la flamante incorporación para Gustavo Quinteros, quien lo pidió expresamente en este mercado de pases. Malcorra pretende dos años de contrato.

Ídolo en Rosario Central, el futbolista quedó libre en el Canalla tras tres años en los que conquistó una Copa de la Liga Profesional en 2023 y el polémico campeonato de Liga que se le entregó al equipo santafesino hace un mes, tras una reunión de Comité Ejecutivo de AFA.

En Rosario Central, Malcorra disputó 133 partidos y marcó 22 goles, entre ellos, dos muy recordados en dos clásicos diferentes a Newell´s Old Boys, tanto en el estadio Gigante de Arroyito como en el estadio Marcelo Bielsa.