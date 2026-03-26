Italia avanzó y se definen las finales del repechaje rumbo al Mundial 2026

Sandro Tonali marcó el primer gol y desató la locura en Bérgamo. En tanto, Mateo Retegui partió desde el inicio. (AFP)

El repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo empezó a tomar forma con una serie de cruces que dejaron resultados contundentes.

En uno de los duelos más destacados, Italia hizo pesar su jerarquía y derrotó 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo. El equipo azzurro dominó el encuentro de principio a fin, aunque recién pudo romper el cero a los 11 minutos del primer tiempo gracias a un golazo de Sandro Tonali. Ya en el complemento, Moise Kean selló el resultado y le dio tranquilidad al conjunto italiano.

Con este triunfo, Italia se metió en la final de su llave, donde enfrentará al ganador entre Gales y Bosnia Herzegovina, que empataron 1-1 en los 90 minutos y definen todo en el alargue.

En otra de las llaves, Turquía se impuso por la mínima ante Rumania con gol de Ferdi Kadioglu y ahora se verá las caras con Kosovo, que derrotó 4-3 a Eslovaquia.

Por su parte, Suecia dio una muestra de carácter al derrotar 3-1 a Ucrania como visitante. La gran figura fue Viktor Gyökeres, autor de los tres goles en una actuación consagratoria. En la final, el conjunto sueco se medirá ante Polonia, que remontó su partido frente a Albania y ganó 2-1 con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński.

Finalmente, Dinamarca no dejó dudas y goleó 4-0 a Macedonia del Norte, confirmando su gran presente. En la próxima instancia enfrentará al que avance del partido entre Irlanda y República Checa, que igualan en 2 y decidirán todo en tiempo extra.

¿A qué grupo del Mundial irían?

Con las semifinales ya disputadas, el panorama empieza a aclararse de cara a la fase de grupos.

El ganador de la final entre Suecia y Polonia se meterá en el Grupo F, donde ya esperan Países Bajos, Japón y Túnez.

Por su parte, quien se imponga en el cruce decisivo entre Turquía y Kosovo integrará el Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

En tanto, el vencedor del duelo entre Dinamarca e Irlanda completará el Grupo A, que ya cuenta con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Se definen todos los boletos

El repechaje no es exclusivo de Europa y en otras confederaciones también hay cruces clave en marcha. Este jueves desde las 19, Bolivia se enfrentará a Surinam en un duelo decisivo: el ganador avanzará a la final, donde ya espera Irak, en busca de un lugar en el Grupo I, que comparte con Francia, Senegal y Noruega.

Por otro lado, el último cupo se resolverá a partir del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica. El vencedor se medirá ante RD Congo, y quien salga ganador de ese duelo clasificará al Grupo K, donde aguardan Portugal, Uzbekistán y Colombia.