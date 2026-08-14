Jadson Viera, el brasileño que aparece como candidato para dirigir a Independiente

Independiente continúa buscando entrenador luego de la salida de Gustavo Quinteros, quien dejó su cargo tras la goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Mientras Hugo Tocalli continúa de manera interina y prepara la visita a Lanús de este lunes, la dirigencia analiza distintas alternativas y en las últimas horas apareció un nombre que no estaba entre los principales candidatos: Jadson Viera.

El brasileño nacionalizado uruguayo, de 45 años, se encuentra sin club luego de un breve paso por Nacional de Montevideo, donde dirigió 12 partidos oficiales entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Su ciclo tuvo un logro importante, ya que consiguió el Campeonato Uruguayo 2025, aunque posteriormente dejó el cargo tras un mal comienzo de temporada.

Antes, Viera había construido buena parte de su recorrido como entrenador en Boston River, donde estuvo entre 2023 y 2025. Allí consiguió el tercer puesto del Campeonato Uruguayo y la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, competencia en la que enfrentó justamente a Independiente.

Además, Viera conoce el fútbol argentino. Como futbolista defendió la camiseta de Lanús entre 2007 y 2010 y fue parte del plantel campeón del Torneo Apertura 2007. Luego, en 2018, comenzó su carrera como ayudante de Alexander «Cacique» Medina, con quien trabajó en Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez antes de dar el salto como entrenador principal.

La dirigencia busca un perfil joven y Viera se metió en la discusión junto a nombres de mayor experiencia como Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa, que aparecen más atrás en la consideración de la dirigencia. Por ahora no hay una decisión tomada, pero el entrenador uruguayo comenzó a ganar terreno y pasó de ser una posibilidad secundaria a convertirse en uno de los candidatos para suceder a Quinteros.