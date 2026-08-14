Pipo Gorosito reveló qué pasó con la barra en San Lorenzo y pidió tiempo para revertir la situación

Néstor Gorosito habló acerca del mal momento de San Lorenzo y de la visita de la barra al plantel. (Foto: Clarín Fotografía)

Néstor Gorosito habló este viernes luego de la derrota 2-0 ante Huracán en el clásico y se refirió a la visita de integrantes de la barra al entrenamiento de San Lorenzo. El entrenador aseguró que el encuentro se desarrolló con tranquilidad y que los hinchas se acercaron para conocer los motivos del mal momento.

“Han hablado muy bien con nosotros. Vinieron a preguntar cuáles pueden llegar a ser los porqués de este momento y les dije lo que estoy hablando con ustedes: se necesita tiempo de trabajo”, explicó Pipo, quien asumió recientemente al frente del Ciclón, en diálogo con Tyc Sports.

Gorosito también relacionó el presente del equipo con los problemas que arrastra el club de gestiones anteriores, entre ellos las inhibiciones que impidieron habilitar a algunos refuerzos. «Llevamos poco y, debido a las inhibiciones de dirigencias anteriores, no podíamos habilitar a los jugadores. Ahora lo lograron, pero el arrastre de problemas hace que desencadene en momentos incómodos y difíciles», señaló.

El técnico volvió a remarcar que la única manera de revertir la situación es con trabajo y pidió paciencia ante la presión que existe después de la derrota frente al Globo. «Hay un arrastre que genera nerviosismo en el club. Se mejora con trabajo, no hay otra forma», sostuvo, y recordó que el torneo comenzó hace apenas 20 días.

Además, Pipo reconoció que San Lorenzo juega actualmente con demasiada urgencia y explicó uno de los aspectos que pretende corregir: «Hoy es un equipo apurado. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferenciar en qué zonas distraer para después llegar a la definición»

Por último, el entrenador respaldó a la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta y consideró que no puede solucionar en pocas semanas todos los problemas que heredó el club. San Lorenzo buscará recuperarse este sábado, cuando reciba a Unión desde las 14:30 por la quinta fecha del Torneo Clausura.