¿Sabés cómo usar los cubiertos? La regla de protocolo que te ayuda a no equivocarte en la mesa

Hay algo que todos hacemos frente a una mesa puesta: miramos los cubiertos y, aunque parezca sencillo, muchas veces aparece la duda. ¿Cuál se usa primero? ¿El tenedor de afuera o el de adentro? ¿Dónde va la cuchara? ¿Qué hacemos con los cubiertos cuando terminamos?

El protocolo de mesa no busca convertir una comida cotidiana en un examen. Al contrario: conocer algunas reglas básicas permite sentarse a comer con mayor seguridad, especialmente cuando se trata de una cena formal, una celebración o una reunión en la que la mesa está preparada de manera diferente a la habitual.

Por eso, esta sección propone recorrer, paso a paso, las principales reglas de etiqueta. Y el primer capítulo empieza por los protagonistas de la mesa: los cubiertos.

La regla más sencilla: de afuera hacia adentro

Cuando hay varios cubiertos colocados a ambos lados del plato, la regla general es comenzar por los que están más alejados del plato y avanzar hacia los que están más cerca.

Esto permite que, aunque haya varios platos durante la comida, cada cubierto tenga su momento de uso.

A la izquierda del plato suelen colocarse los tenedores, mientras que a la derecha se ubican los cuchillos y las cucharas. El filo del cuchillo debe mirar hacia el plato.

Si hay más de un tenedor, no significa que haya que elegir al azar: cada uno corresponde a un momento diferente de la comida.

¿Y el tenedor de postre?

Los cubiertos destinados al postre suelen colocarse en la parte superior del plato. Dependiendo de la preparación y del estilo de la mesa, puede haber una cuchara, un tenedor o ambos.

En una mesa formal, su ubicación también funciona como una señal: no hace falta incorporarlos antes de tiempo ni intercambiarlos con los cubiertos utilizados durante los platos anteriores.

Cómo sostenerlos

En el estilo continental, el tenedor se utiliza habitualmente con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha. El cuchillo sirve para cortar y también para acompañar el alimento hacia el tenedor.

Una regla importante es evitar gesticular con los cubiertos mientras se conversa. Tampoco deberían utilizarse para señalar, jugar o hacer movimientos innecesarios.

La clave está en el plato

Hay otro detalle del protocolo que suele generar dudas: qué hacer con los cubiertos durante la comida y al terminar.

Si se hace una pausa y todavía no se terminó de comer, los cubiertos pueden dejarse sobre el plato formando una posición que indique que la comida continúa.

Cuando se terminó, en cambio, se colocan juntos sobre el plato, de manera ordenada. No es necesario dejar los cubiertos apoyados sobre la mesa una vez utilizados.

Un código sin palabras

La posición de los cubiertos funciona, en cierta medida, como un pequeño lenguaje dentro de la mesa. Permite al personal que sirve saber si un comensal hizo una pausa o terminó, sin necesidad de preguntarlo.

Más que memorizar una gran cantidad de reglas, la idea es incorporar algunas pautas sencillas: usar los cubiertos de afuera hacia adentro, mantenerlos sobre el plato una vez utilizados y evitar convertirlos en parte de la conversación.

Porque el verdadero objetivo del protocolo no es impresionar a los demás, sino algo mucho más simple: saber desenvolverse con naturalidad en cualquier mesa.

Para recordar

De afuera hacia adentro: esa es la regla principal cuando hay varios cubiertos.

A la izquierda: generalmente, los tenedores.

A la derecha: cuchillos y cucharas.

El filo del cuchillo: siempre orientado hacia el plato.

Al terminar: los cubiertos se dejan juntos sobre el plato.