Wimbledon: jornada negativa para los argentinos en Londres, con cinco derrotas

En el tercer Grand Slam del año, los representantes argentinos arrancaron con el pie izquierdo y cerraron una jornada sin triunfos en Wimbledon.

El primer criollo en salir a la cancha fue Marco Trungelliti (94°), que se enfrentó al estadounidense Martin Damm (106°). El santiagueño luchó durante casi cuatro horas, pero cayó en cuatro ajustados sets por 7-6(5), 6-7(5), 7-6(2) y 7-6(5).

Poco más tarde, Camilo Ugo Carabelli (59°) se midió con el español Daniel Mérida (84°) y el comienzo del partido generó ilusión. El argentino ganó el primer set 6-4 y en el segundo comenzó 5-0 arriba, hasta que sufrió una caída al engancharse el pie en el césped. De todas maneras, logró cerrar la manga 6-3, aunque con dificultades tras recibir asistencia, pero a partir de ahí se le hizo imposible jugar con normalidad.

El español aprovechó la situación y se quedó con el tercer set por 6-2. Ya en el cuarto, comenzó ganando 3-0 y Carabelli tomó la decisión de abandonar el encuentro.

El tercer turno fue para Thiago Tirante (55°), que tuvo el desafío de enfrentarse con el húngaro Fabian Marozsan (53°). El platense estuvo errático en su estreno en Wimbledon y chocó contra una gran versión de su rival, que se impuso por 7-5, 6-3 y 6-4, sin recibir ningún quiebre, en poco más de dos horas de juego.

Por su parte, Sebastián Báez (57°) quedó a la orilla de la remontada ante Jan-Lennard Struff (74°). El bonaerense perdió los dos primeros sets, ganó los dos siguientes y en el decisivo comenzó con un break que lo dejó con un panorama favorable y llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, el alemán reaccionó, igualó 3-3 y en los juegos finales fue superior para cerrar el partido por 7-5. Así, el encuentro terminó 6-1, 7-6(4), 4-6, 2-6 y 7-5 en favor del teutón tras tres horas de juego.

La jornada argentina se cerró con la derrota de Juan Manuel Cerúndolo (42°) frente al español Alejandro Davidovich Fokina (22°). El zurdo cayó 6-4, 6-4 y 7-6(2). Tras perder los dos primeros sets, llegó igualado a los últimos juegos del tercero, pero el español logró quebrarle el saque para ponerse 6-5 y quedar a un game del triunfo. Sin embargo, el argentino reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y llevó la definición al tiebreak, donde cometió varios errores y cedió dos puntos con su servicio para despedirse del certamen.