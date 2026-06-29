La planta trepadora que florece en pleno invierno y llena de color paredes y cercos cuando casi todas las plantas descansan

Si buscás una planta trepadora para el invierno, el jazmín de invierno puede ser la mejor elección.

Mientras muchas plantas entran en reposo durante el invierno y los jardines pierden parte de su color, existe una trepadora que hace exactamente lo contrario. En los días más fríos del año despliega una abundante floración amarilla capaz de transformar cercos, muros y pérgolas en un verdadero punto de atracción.

Se trata del jazmín de invierno (Jasminum nudiflorum), una especie originaria de Asia que cada vez gana más espacio en jardines por su resistencia al frío, su bajo mantenimiento y su capacidad para florecer cuando la mayoría de las plantas todavía esperan la llegada de la primavera.

¿Qué tiene de especial el jazmín de invierno?

A diferencia de otros jazmines conocidos por su perfume, esta especie se destaca por una característica muy particular: sus flores aparecen antes que las hojas.

Durante el invierno, las ramas desnudas comienzan a cubrirse de pequeñas flores amarillas de seis pétalos que iluminan el jardín incluso en los días más grises. Esa floración puede extenderse durante varias semanas, dependiendo de las temperaturas.

Además, soporta muy bien las bajas temperaturas y las heladas moderadas, por lo que resulta una excelente alternativa para distintas regiones de Argentina.

Ideal para cubrir paredes, cercos y pérgolas

Aunque suele llamarse trepadora, el jazmín de invierno necesita cierta ayuda para sujetarse. Sus ramas largas y flexibles pueden guiarse fácilmente sobre:

Cercos de alambre.

Muros.

Rejas.

Pérgolas.

Arcos de jardín.

También puede cultivarse como planta colgante, dejando que sus ramas caigan en forma de cascada desde una maceta elevada o un muro.

Los cuidados que necesita

Una de las grandes ventajas del jazmín de invierno es que no exige demasiada atención.

Para crecer sano conviene:

Ubicarlo en un lugar con varias horas de sol directo o semisombra.

Plantarlo en un suelo con buen drenaje.

Regar solo cuando el sustrato empiece a secarse, evitando el exceso de agua durante el invierno.

Incorporar compost o materia orgánica al comienzo de la primavera para favorecer el crecimiento.

Una vez establecido, se convierte en una planta muy resistente.

¿Cuándo hay que podarlo?

La poda debe realizarse una vez que termina la floración, ya que los botones florales del invierno siguiente se forman sobre los brotes nuevos.

Eliminar ramas viejas o desordenadas ayuda a mantener una planta compacta y favorece una floración todavía más abundante al año siguiente.

Cinco razones para elegir esta trepadora

Florece en pleno invierno, cuando pocas especies lo hacen.

Tolera bajas temperaturas y heladas moderadas.

Requiere poco mantenimiento.

Crece con rapidez y cubre paredes o cercos en pocos años.

Aporta color al jardín durante la época más fría del año.

Si el objetivo es tener un jardín atractivo durante los meses en que la mayoría de las plantas permanecen dormidas, el jazmín de invierno aparece como una de las mejores opciones. Su intensa floración amarilla demuestra que incluso en pleno invierno todavía hay espacio para el color y la vida en los espacios verdes.