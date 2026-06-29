ANSES actualiza los límites de ingresos para asignaciones familiares en julio 2026

Asignaciones ANSES: cuáles son los nuevos topes de ingresos para no perder la AUH o el SUAF.-

En el marco del reordenamiento de las partidas de la seguridad social y las actualizaciones automáticas por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio 2026 nuevos techos salariales para regular el acceso a las asignaciones familiares.

Los topes de ingresos, diseñados de manera diferenciada, determinan de forma estricta qué hogares conservan el derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Ante la llegada del séptimo mes del año, el organismo previsional cruzará las bases de datos fiscales y laborales de los progenitores, un factor clave para la planificación económica de los trabajadores registrados e informales.

ANSES: los límites de la AUH y el impacto del nuevo Salario Mínimo en julio 2026

El derecho a percibir la AUH se encuentra regulado históricamente por el Decreto 1602/2009, el cual establece una dependencia directa entre la permanencia en el programa y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Cuando el organismo previsional detecta que la remuneración consolidada del hogar supera este piso legal, procede a la suspensión preventiva de la prestación social.

Bajo los parámetros fijados por la Secretaría de Trabajo, el salario mínimo experimentará un ajuste técnico al comenzar el mes. De este modo, los límites para los titulares de la asignación social se modifican de la siguiente manera:

Hasta el 30 de junio 2026: el tope vigente se ubica en $367.800, en concordancia con las últimas resoluciones del área laboral.

A partir de julio 2026: el techo máximo de ingresos permitidos se elevará a $372.400.

Es fundamental destacar una excepción técnica dispuesta en las normativas del beneficio: quedan completamente exceptuados de este límite de ingresos los trabajadores encuadrados en el Servicio Doméstico y los inscriptos en el Monotributo Social, quienes preservan el cobro mensual independientemente de las variaciones del salario mínimo.

ANSES: nuevos topes del sistema SUAF para trabajadores en relación de dependencia

Por el contrario, el esquema destinado a los empleados formales, monotributistas convencionales y jubilados nucleados en el SUAF cuenta con un mecanismo de movilidad mensual. A través de la Resolución 146/2026, la ANSES actualizó las escalas de aportes individuales y colectivos para julio 2026, reflejando el índice inflacionario de los períodos previos.

Los nuevos umbrales de ingresos fijados para el séptimo mes del año quedan establecidos así:

Tope Individual: ningún integrante del hogar podrá percibir más de $3.034.844 brutos (frente a los $2.970.968 vigentes hasta junio).

Tope del Grupo Familiar (TGF): la sumatoria de las remuneraciones de los convivientes no podrá exceder los $6.069.688 (en contraste con los $5.941.936 del mes anterior).

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual estipulado, todo el hogar queda excluido de la percepción del beneficio del SUAF, aun cuando el total consolidado de la vivienda se posicione por debajo del techo máximo colectivo.

Julio 2026: ¿cómo evalúa ANSES los ingresos de ambos progenitores?

Un aspecto operativo que suele generar dudas y suspensiones imprevistas es el criterio de evaluación parental, que implementa ANSES. Para el cálculo de los topes de la AUH y el SUAF, el organismo previsional computa de forma obligatoria los ingresos de ambos padres, independientemente de su estado civil, la situación de convivencia o las disposiciones legales sobre la tenencia de los menores a cargo.

Esto implica que, aunque los progenitores se encuentren separados o el niño resida de forma exclusiva con uno de ellos, el sistema informático unifica el estado de cuenta y la situación laboral de ambos adultos.

Los trabajadores pueden monitorear el estado de sus liquidaciones familiares, verificar los aportes patronales declarados y constatar las relaciones de parentesco registradas en el padrón del Estado ingresando de forma remota a la plataforma digital Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.