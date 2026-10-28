ANSES aumentará asignaciones un 1,93% en noviembre 2026: nuevos montos de AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, a través de la Resolución 303/2026, las flamantes escalas que regirán a partir de noviembre 2026 para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), estableciendo un alza general del 1,93% fundamentada en la evolución inflacionaria de septiembre informada por el INDEC.

Esta actualización no solo modifica los importes netos que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios asistenciales, sino que además eleva el techo salarial del grupo familiar y el límite individual, un filtro determinante que excluye de plano el cobro si uno de los progenitores supera dicha barrera, mientras que en las provincias del sur argentino la Zona Austral vuelve a consolidar montos diferenciales.

ANSES: nuevos topes salariales del SUAF y qué trabajadores quedan excluidos del cobro

Para determinar si una familia conserva el derecho a percibir el salario familiar contributivo, el organismo previsional actualizó las barreras de ingresos brutos:

Tope individual de remuneración : a partir de noviembre 2026 , ningún integrante del grupo familiar podrá percibir ingresos brutos superiores a $3.271.814 mensuales.

: a partir de , ningún integrante del grupo familiar podrá percibir ingresos brutos superiores a $3.271.814 mensuales. Tope del grupo familiar (IGF) : la sumatoria total de los ingresos de ambos progenitores no podrá exceder los $6.543.628 en el mes de evaluación.

: la sumatoria total de los ingresos de ambos progenitores no podrá exceder los $6.543.628 en el mes de evaluación. Criterio de exclusión automática : si tan solo uno de los progenitores rebasa el tope individual de $3.271.814, el grupo familiar queda automáticamente excluido de la percepción del SUAF , aun cuando la suma conjunta de ambos salarios permanezca por debajo del máximo total permitido.

: si tan solo uno de los progenitores rebasa el tope individual de $3.271.814, el grupo familiar queda automáticamente excluido de la percepción del , aun cuando la suma conjunta de ambos salarios permanezca por debajo del máximo total permitido. Ingresos computados por sistema : ANSES cruza las declaraciones juradas patronales, los haberes brutos, las jubilaciones y las rentas de autónomos de los dos padres, sin importar el estado civil, la separación de hecho o cuál de ellos mantenga la convivencia efectiva con los hijos.

: cruza las declaraciones juradas patronales, los haberes brutos, las y las rentas de autónomos de los dos padres, sin importar el estado civil, la separación de hecho o cuál de ellos mantenga la convivencia efectiva con los hijos. Incompatibilidad de traspaso: quienes quedan excluidos del SUAF por registrar un empleo formal que supera los topes no pueden solicitar el pase a la AUH, ya que el régimen asistencial se reserva exclusivamente a desocupados, trabajadores informales y empleadas de casas particulares.

ANSES: estos son los montos de la AUH y el SUAF en noviembre 2026

Las asignaciones familiares se liquidan en dos grandes bloques diferenciados por la condición laboral y la geografía del beneficiario: