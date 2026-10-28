ANSES aumentará asignaciones un 1,93% en noviembre 2026: nuevos montos de AUH y SUAF
ANSES oficializó mediante la Resolución 303/2026 el incremento del 1,93% para el SUAF y la AUH, fijando nuevos techos de sueldo para trabajadores. Conocé las escalas de cobro, los valores en Río Negro y Neuquén y la Ayuda Escolar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó, a través de la Resolución 303/2026, las flamantes escalas que regirán a partir de noviembre 2026 para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), estableciendo un alza general del 1,93% fundamentada en la evolución inflacionaria de septiembre informada por el INDEC.
Esta actualización no solo modifica los importes netos que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios asistenciales, sino que además eleva el techo salarial del grupo familiar y el límite individual, un filtro determinante que excluye de plano el cobro si uno de los progenitores supera dicha barrera, mientras que en las provincias del sur argentino la Zona Austral vuelve a consolidar montos diferenciales.
ANSES: nuevos topes salariales del SUAF y qué trabajadores quedan excluidos del cobro
Para determinar si una familia conserva el derecho a percibir el salario familiar contributivo, el organismo previsional actualizó las barreras de ingresos brutos:
- Tope individual de remuneración: a partir de noviembre 2026, ningún integrante del grupo familiar podrá percibir ingresos brutos superiores a $3.271.814 mensuales.
- Tope del grupo familiar (IGF): la sumatoria total de los ingresos de ambos progenitores no podrá exceder los $6.543.628 en el mes de evaluación.
- Criterio de exclusión automática: si tan solo uno de los progenitores rebasa el tope individual de $3.271.814, el grupo familiar queda automáticamente excluido de la percepción del SUAF, aun cuando la suma conjunta de ambos salarios permanezca por debajo del máximo total permitido.
- Ingresos computados por sistema: ANSES cruza las declaraciones juradas patronales, los haberes brutos, las jubilaciones y las rentas de autónomos de los dos padres, sin importar el estado civil, la separación de hecho o cuál de ellos mantenga la convivencia efectiva con los hijos.
- Incompatibilidad de traspaso: quienes quedan excluidos del SUAF por registrar un empleo formal que supera los topes no pueden solicitar el pase a la AUH, ya que el régimen asistencial se reserva exclusivamente a desocupados, trabajadores informales y empleadas de casas particulares.
ANSES: estos son los montos de la AUH y el SUAF en noviembre 2026
Las asignaciones familiares se liquidan en dos grandes bloques diferenciados por la condición laboral y la geografía del beneficiario:
- AUH en la escala general nacional: el valor íntegro sube a $159.611, percibiéndose de forma directa en mano el 80% equivalente a $127.688,80, mientras que el 20% retenido mensual se sitúa en $31.922,20. En casos de niños con discapacidad, el importe bruto trepa a $519.704, abonándose $415.763,20 netos con una reserva de $103.940,80.
- AUH en la Zona Austral (Patagonia): en Río Negro y Neuquén, los beneficiarios bancarizados perciben un haber bruto de $207.495, cobrando de bolsillo $165.996 directos ($41.499 retenidos). Por hijo con discapacidad, el haber patagónico total alcanza $675.616, garantizando un pago neto en mano de $540.492,80 ($135.123,20 retenidos).
- Excepción de cobro al 100%: para los niños de hasta 5 años cuyos controles de talla, peso y calendario de vacunación son validados automáticamente entre el Ministerio de Salud y la seguridad social, el organismo liquida el total bruto sin aplicar retención.
- Trabajadores rurales y desempleo: los empleados rurales temporarios amparados en el Decreto 514/21 cobran el valor pleno equivalente a la AUH sin retención del 20%, en tanto que los titulares del fondo de desempleo, jubilados del SIPA y veteranos de Malvinas perciben sus asignaciones bajo el régimen del SUAF.
- Garantía de la Ayuda Escolar Anual: ANSES mantiene el piso de $85.000 por menor escolarizado; quienes aún no lo hayan cobrado pueden cargar el formulario de escolaridad en Mi ANSES, acreditándose los fondos a los 60 días de procesada la documentación.
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