La oposición exige explicaciones al Gobierno de Milei sobre la salida de Flávio Bolsonaro: «Funcionarios tienen que rendir cuentas»

Un proyecto de resolución que fue presentado este miércoles en la Cámara baja pidió interpelar al canciller Pablo Quirno por el ingreso a la Argentina y posterior salida en un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro. Se trata de una iniciativa del legislador Pablo Juliano. Otros sectores opositores también solicitaron información para conocer si hubo colaboración oficial y además la presencia en el Congreso de Alejandra Monteoliva y Diego Santilli.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), indicó Noticias Argentinas.

El pedido de los diputados de la oposición por la salida de Flávio Bolsonaro

La iniciativa de Juliano pide explicaciones a Quirno sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a los Estados Unidos, pese a una presunta prohibición judicial de abandonar Brasil, y para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron su traslado.

Solicita al diplomático que comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño.

Uno de los principales interrogantes apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante el traslado de Bolsonaro es mencionada en el proyecto. Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Otro punto involucra a la empresa Baires Fly S.A., señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El proyecto, que contiene 91 preguntas dirigidas al canciller, reclama la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.

DIPLOMACIA O AMIGUISMO Javier Milei, le guste o no, tiene mucho que explicar sobre su vínculo con la familia Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso por liderar un intento de golpe de Estado. Su hijo Flávio no entregó los pasaportes que le pidió la Justicia después de perder el domingo y, según su entorno, ya está en Estados Unidos. Allí también está su hermano Eduardo, sustraído de la Justicia brasilera. Si Milei decidió dañar el vínculo con nuestro principal socio comercial por su amistad con esta familia, sus funcionarios tienen que rendir cuentas en el Congreso. Por eso vamos a impulsar la interpelación del canciller Pablo Quirno, para que explique si nuestra política exterior la decide el interés de la Argentina o la amistad del Presidente con los Bolsonaro. — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 28, 2026

Por Flávio Bolsonaro, interpelación a Santilli y Monteoliva

Desde Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi anunció que pedirá la interpelación del ministro jefe de Gabinete, DIego Santilli.

Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no. Por eso estoy presentando el pedido de interpelación del Jefe de Gabinete @diegosantilli . Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del gobierno. Un país que se presta para burlar a la Justicia y a las autoridades de otro país no es confiable. Brasil, además, es un país hermano. La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie. October 28, 2026

En tanto, , Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamará la presencia de Quirno y Alejandra Monteoliva.