Julieta Prandi descubrió mensajes en el celular de Emanuel Ortega: qué decían los chats con Josefina Lynch que desataron la crisis

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a quedar en el centro de la escena después de que se conocieran los mensajes que el músico intercambió con Josefina Lynch, la joven cantante que había sido señalada como una supuesta tercera en discordia. Las conversaciones fueron difundidas públicamente y aportaron nuevos detalles sobre el episodio que habría desencadenado la ruptura, apenas 27 días después del casamiento de la pareja.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Lynch decidió mostrar las capturas de pantalla para aclarar las versiones que circularon sobre su relación con Ortega. Los intercambios difundidos estaban vinculados con una propuesta de trabajo musical y no mostraban referencias explícitas a un romance. Sin embargo, de acuerdo con lo relatado por Yanina Latorre, Prandi se habría molestado porque su entonces marido no le había contado que estaba organizando una grabación con otra mujer.

Qué encontró Julieta Prandi en el celular de Emanuel Ortega

La polémica comenzó con una conversación que Josefina Lynch inició el pasado 5 de octubre, cuando se comunicó con Emanuel Ortega para consultarle por la posibilidad de trabajar juntos.

La joven explicó que había conseguido el contacto del músico a través de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, y que quería grabar una versión de Bang Bang, la canción popularizada por Nancy Sinatra.

El cantante respondió favorablemente a la propuesta y le ofreció encontrarse en su estudio de grabación, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

Durante el intercambio, Ortega le explicó que tenía previsto viajar el lunes siguiente y que podían reunirse antes de esa fecha.

Ambos acordaron avanzar con el proyecto musical y coordinaron un encuentro para el viernes a las 18.

Según la reconstrucción que hizo Yanina Latorre en SQP, el programa de América TV, Prandi habría revisado el teléfono de su pareja el jueves anterior y encontrado esas conversaciones.

Lo que habría provocado su enojo no fue necesariamente el contenido de los mensajes, sino que Ortega no le habría informado sobre el encuentro que estaba organizando.

Josefina Lynch mostró los mensajes y negó haber tenido un romance con Emanuel Ortega

Ante las versiones que la señalaban como la posible responsable de la separación, Josefina Lynch decidió hacer públicas las conversaciones.

Las capturas mostraron que el contacto inicial había surgido por una propuesta profesional y que ambos habían hablado sobre una canción, horarios de grabación y cuestiones relacionadas con el estudio.

De acuerdo con la información difundida, la joven asistió al lugar acompañada por su hermana y participó de las sesiones musicales durante el fin de semana.

Posteriormente, cuando comenzaron a circular las versiones sobre una supuesta infidelidad, Lynch volvió a comunicarse con Ortega para plantearle su preocupación.

El músico lamentó que la cantante hubiera quedado involucrada en la polémica y ambos conversaron sobre la posibilidad de aclarar públicamente lo ocurrido.

Los mensajes difundidos respaldan la existencia de un vínculo laboral, aunque no permiten establecer por sí solos todos los motivos que llevaron a Prandi a terminar su matrimonio.

La reacción de Julieta Prandi después de descubrir los chats

Yanina Latorre también aportó detalles sobre la reacción que habría tenido la conductora al enterarse de las conversaciones.

Según su versión, Prandi esperaba que Ortega le contara por iniciativa propia que iba a trabajar con otra cantante, porque ambos habrían establecido determinados acuerdos dentro de la pareja.

La situación se habría agravado cuando la joven publicó imágenes desde el estudio de grabación.

Latorre aseguró que, después de ese episodio, Prandi le habría enviado un mensaje a Ortega para comunicarle que no quería volver a verlo y que no regresara a la casa que compartían.

Sin embargo, esa reconstrucción corresponde a versiones periodísticas y no fue confirmada públicamente en todos sus detalles por los protagonistas.

Qué había dicho Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega

La ruptura se conoció el 12 de octubre, cuando Julieta Prandi publicó un comunicado en sus redes sociales.

Después de seis años de relación y menos de un mes de casados, la conductora confirmó que había decidido terminar el vínculo.

En su mensaje explicó que atravesaba un momento doloroso y que prefería comunicar la separación antes de que comenzaran a circular especulaciones sobre su vida privada.

También dejó una frase que adquirió especial relevancia después de que se conocieran los chats: cada pareja tiene sus propios acuerdos y algunos no son negociables.

Aunque no precisó cuáles habían sido las circunstancias que motivaron su decisión, sus palabras fueron relacionadas posteriormente con las versiones sobre la falta de comunicación y los desacuerdos dentro del matrimonio.

Los chats que sumaron un nuevo capítulo a la separación

La difusión de las conversaciones entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch permitió conocer con mayor precisión cómo comenzó el contacto entre ambos.

El intercambio estaba relacionado con un proyecto musical y no contenía mensajes románticos explícitos, según las capturas que se hicieron públicas.

De esta manera, el foco de la polémica se trasladó desde las primeras versiones de una presunta infidelidad hacia los acuerdos de confianza que habrían existido entre Prandi y Ortega.

Mientras tanto, la separación continúa generando repercusiones en los programas de espectáculos, aunque los motivos definitivos del quiebre siguen perteneciendo al ámbito privado de los protagonistas.