Juegos Olímpicos 2024: por primera vez habrá premios económicos a medallistas de oro

El Atletismo anunció una medida histórica a poco más de tres meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024: será el primer deporte que repartirá premios económicos a los atletas ganadores de medallas doradas.

Según comunicó World Athletics, de los 2,4 millones de dólares que le otorga el Comité Olímpico Internacional (COI) cada cuatro años, se utilizarán 50.000 dólares para premiar a los deportistas que se suban a lo más alto del podio en las 48 pruebas que tendrá el programa de atletismo en la cita olímpica.

Además, el ente que rige al atletismo mundial tiene el compromiso de extender escalonadamente el premio a los ganadores de medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28.