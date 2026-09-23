Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión de la Selección Argentina

Foyth y Almada se van de la concentración al no estar al 100% fisicamente.

Hace instantes, la Selección Argentina informó a través de sus redes sociales la desafectación de Thiago Almada y Juan Foyth para la triple fecha de amistosos.

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. https://t.co/Fz3nZXkC25 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026

En el caso de Almada, su ausencia se debe al desgarro en el cuadriceps izquierdo que sufrió el pasado sábado en la derrota de River por 2-1 frente a Huracán en el Monumental. Allí, el ex Vélez pidió el cambio a los cinco minutos del primer tiempo y generó preocupación.

Por otro lado, Foyth arrastra una lesión muscular desde finales de agosto y todavía no se pudo recuperar al 100%. Cabe mencionar que este año sufrió la rotura del tendón de Aquiles, una grave lesión que lo descartó del Mundial.

De igual manera, ambos futbolistas estarán en la despedida de Lionel Messi, ya que fueron parte del plantel que logró el Mundial de Qatar 2022. Todavía resta confirmar si Scaloni convocará a reemplazantes por estas bajas, aunque

La otra gran duda era Tobías Andrada. El futbolista de River también se retiró lesionado y entre lágrimas en el partido frente al Globo. Pero luego se constató que solo era una contractura. Por ese motivo, el cuerpo técnico de Argentina no lo desafectó de la convocatoria.