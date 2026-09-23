¡Qué recuerdo! Franco Colapinto y su gran primera vez en el GP de Azerbaiyán

Un amor a primera vista para Franco Colapinto. El callejero de Bakú inevitablemente lo trasladará hacia aquella segunda carrera, cuando recién comenzaba a trazar la curva de aprendizaje, pero que tan fuertemente lo catapultó en la portada mundial del deporte motor.

Hace poco más de dos años, el piloto de Alpine se lucía en el Gran Premio de Azerbaiyán con Williams y sumaba sus primeros puntos por un campeonato mundial de Fórmula 1. La gran carta de presentación del pilarense ante los ojos de la máxima.

Si bien su primer contacto con las calles de Bakú no fue de la mejor manera (se chocó en uno de los ensayos libres), el argentino obtuvo allí su mejor resultado de aquella corta, pero tan fructífera aventura inicial con el equipo inglés; algo que querrá emular este sábado, en la decimoquinta cita del calendario 2026.

🇦🇿 ¡DE VUELTA EN UN CIRCUITO MUY ESPECIAL! Franco Colapinto analizó el #AzerbaijanGP, la pista en la que en 2024 quedó 8° y sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.



De paso, se animó a contestar un par de cosas más… 🤣



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“Es una pista que desde que la conocí en la primera carrera me trajo muy buenos resultados y recuerdos. Me cayó bien desde el primer momento, así que muy contento de estar acá otra vez”, contó el pilarense en la previa del GP de Azerbaiyán.

Amén del natural “feeling” por la cuestión estadística, Bakú es un trazado del gusto particular de Franco para acelerar: “Es un circuito que se disfruta mucho de manejar y para correr. Es una pista que permite pasar y hacer diferentes estrategias, por lo que genera muchas oportunidades durante la carrera. Es lindo y divertido. Es un lugar que me trató muy bien. Me genera algo especial”, agregó.

"ES UN GRAN GRAN COMIENZO. NOS DEJA MUY ILUSIONADOS", Franco Colapinto manifestó que no esperaba sumar puntos en Bakú.



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Sorpresa de propios y extraños

El circuito de Bakú, un callejero semipermanente de 6,003 metros y 20 curvas, es igual o más desafiante que el Madring Circuit estrenado semanas atrás. Allí se alcanzan altas velocidades y límites conductivos extremos ante la presencia de los muros pegados al asfalto.

El propio Colapinto experimentó la dureza del concreto en su primera salida en pista, pero su actuación en aquella temporada 2024 despertó elogios de todo tipo en el Paddock de la F1. Y es que, el «pibe» de 21 años, de escasa experiencia sobre un F1, había sumado puntos en su segunda carrera y sobre un Williams, auto que, con el norteamericano Logan Sargeant, hacía año y medio no finalizaba Top 10.

El piloto argentino se repuso del choque en la práctica y avanzó a Q3 en clasificación, quedando en el 9° puesto. Ya el domingo, en la competencia, cruzó la meta en el 8° puesto, aprovechando el choque en la última vuelta entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull), para asegurarse cuatro unidades.