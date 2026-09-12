«Jugamos a lo que queríamos»: Ponzio destacó la actitud de River tras el triunfazo en Tucumán

El Millonario derrotó 2-1 a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada en tiempo cumplido y consiguió su tercera victoria consecutiva desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino. Después del encuentro, el DT destacó la postura de su equipo en una cancha que, según remarcó, siempre presenta dificultades.

«El rival y el ambiente de esta cancha hacen que jugar acá sea complicado. La realidad es que vinimos con una postura y jugamos a lo que queríamos. Tuvimos situaciones de gol estando once contra once y con uno menos ellos, de la misma manera. Sabíamos las armas que tienen y que se podían venir. A veces se sufre, pero ganamos, que es lo más importante», analizó Ponzio.

El técnico también puso el foco en el desgaste que implicó disputar el encuentro bajo la lluvia y explicó qué pretende de sus dirigidos cuando el partido no permite sostener el ritmo. «La intensidad que uno pide desde afuera es lo más fácil: que estén siempre cerca de la pelota, que jueguen. El desgaste que hicieron hoy, con la cancha pesada, es difícil de sostener. Cuando no se puede, hay que armar un bloque fuerte para que no te lleguen», señaló.

En esa línea, Ponzio remarcó la importancia de que River pueda mantenerse compacto para recuperar la pelota y darle libertad a sus futbolistas ofensivos. «Lo que le pedí a este equipo varias veces es que sea más corto, que la última línea se acerque más al mediocampo para cubrir las espaldas del cinco. Cuanto más cortos seamos, mejor para todos, porque tenemos jugadores que cuando agarran el rebote tienen control de pelota y juegan», explicó.

Más allá de la alegría por el triunfo, el entrenador ya piensa en lo que viene y en el descanso que tendrá el plantel durante la fecha FIFA. «Soy de los que piensa que hay que tener un poco de frescura, liberar un poco la cabeza. No me vuelvo loco con la idea de encerrar al equipo para trabajar lo físico, porque lo físico lo trabajan toda la semana. Siento que el ser humano, con tanta presión, a veces necesita liberarse y estar con los que quiere, con la familia», comentó.

Por último, Ponzio se refirió a la insistencia que tuvo River para terminar las jugadas y explicó que era una de las claves que había planteado antes del partido. “Sabíamos que en esta cancha, con este rival, terminar jugadas iba a incomodar más al rival y por eso era la insistencia de que pateen de afuera. Lo mejor de todo es que ellos a veces deciden por naturaleza y uno les habla por lo que pretende”, concluyó.