Chubut: los mil días de Torres, celebrando encuestas y haciendo las valijas 

Por segunda vez en el año, el gobernador de Chubut Ignacio Torres fue invitado a formar parte de la comitiva presidencial que viajará a París para participar del evento denominado Argentina Week. Será desde el 30 de septiembre al 2 de octubre.

El joven mandatario ya había formado parte de la delegación que, por el mismo motivo, viajó a Nueva York en marzo. La posibilidad (junto a otra decena de gobernadores) le llega a Torres en el momento en que define su estrategia electoral con vistas a los comicios del año que viene y después de cumplir 1.000 días al frente del gobierno chubutense.

Al mismo tiempo, recibió la mejor noticia de los últimos tiempos: una encuesta realizada por la consultora Trespuntozero (a la que tuvo acceso diario RÍO NEGRO) le da una importante ventaja sobre su posible adversario en 2027, el justicialista Juan Pablo Luque. Lo duplica en la intención de votos: 42,2 % contra 19,4 del peronista con quien, se cree polarizará la elección igual que en 2023.

Estos son los números gruesos de un muestreo donde en tercer lugar (muy cerca de Luque) aparece el libertario y diputado nacional, César Treffinger, ganador de Chubut de las elecciones de medio término donde impuso en primer lugar a su candidata, la comodorense Maira Frías. Por entonces, la alianza de Torres finalizó en el tercer puesto.

Más allá de estos números favorables que el gobierno festejó sin estridencias, Torres se debate por estos días en apostar todo su capital político en la soledad de su partido propio “Despierta Chubut”, en el que convergen una parte importante de la UCR y otros partidos provinciales, o cerrar un acuerdo de “no agresión” con el gobierno nacional que no le impondría un candidato a gobernador en la provincia, pero con un canje que por dentro, pocos digieren: la senaduría para Treffinger y diputados que estén dispuestos a acompañar al gobierno nacional en sus votaciones del Congreso Nacional.

“El acuerdo está todavía en la fase de gestación”, le dijo un dirigente libertario de Rawson a este medio mencionando incluso que “una foto de Torres con Karina Milei sería la señal de un pacto cerrado”. Torres es considerado por la Casa Rosada como uno de los seis gobernadores dialoguistas más firmes y esta invitación a los primeros cielos otoñales de París lo ratifican.

Del día uno al día mil pasaron cosas. En febrero de 2024, apenas dos meses de su toma del poder provincial, el joven gobernador de Chubut se convertía en el primer adversario de la motosierra nacional amenazando junto a los demás gobernadores patagónicos a cerrar la canilla del petróleo y el gas si tocaban un centavo de las regalías y si se ponían en marcha los recortes a la obra pública. La reunión realizada en un coqueto hotel de Puerto Madryn ocupó una atención mediática casi desaforada porque todos imaginaban que bajando una perilla una parte de la Argentina se quedaría sin gas y sin petróleo. Esa liga de gobernadores tuvo menos vida que una mariposa y se fue diluyendo en el tiempo: cada gobernador atendió su juego. Incluso Torres, claro.

El día mil lo encuentra más cerca de la Rosada que de bajar perillas y ante la disyuntiva de cerrar un acuerdo que le podría asegurar una reelección cómoda, pero le traería algunos dolores de cabeza internos ya demostrados cuando se involucró de lleno junto a su gobierno en la interna radical de hace unos días en la que para los pocos que se atreven a contradecirlo, fue “pírrica”. Es decir, ganó, pero no tanto.

Mirando con detenimiento la encuesta, Torres analiza un dato que lo lleva derecho a la precaución en sus decisiones: el presidente Milei conserva un núcleo de apoyo que se acerca a los 30 puntos, pero va creciendo su imagen negativa que en este muestreo marcó un rechazo del 62,3 por ciento. Además, la gente consultada demostró apatía y desconocimiento.

Aunque sabe que si La Libertad Avanza no lleva candidato a gobernador tal lo propone el pacto de “no agresión”, los votos libertarios nunca migrarán al PJ, pero igual deshoja la margarita pensando más en que harán los propios que los ajenos.

En tanto su gabinete se sigue nutriendo de todos los colores partidarios posibles semejando al arco iris, esa deslumbrante medialuna de colores que predice la calma después de las tormentas. Y prepara su viaje a París con notable entusiasmo. Adelantó que a su regreso “hará público un anuncio muy importante en cuanto a inversiones en Chubut”. Para quienes siguen de cerca las idas y vueltas de la política en Chubut, el viaje es largo y pueden pasar otras cosas. El tiempo lo dirá.