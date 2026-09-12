Rally Neuquino: dominio de Daniel Llanos, en una primera etapa con golpes y abandonos en Añelo

El barilochense extendió su dominio en la zona de Vaca Muerta. (Foto Omar de los Santos)

Tras una accidentada primera etapa, Daniel Llanos continúa marcando el pulso del rally neuquino, liderando la A6 y la clasificación general en Añelo. Gustavo Rojas (A7), Omar Kovecevich (RC5), Pablo Pranzoni (N2), Sergio Perulán (N2L) y Nicolás Moreno (A2), dominan cada una de sus divisionales tras una primera etapa muy exigente y técnica, dejando muchos abandonos y retrasos de consideración.

El barilochense Llanos empleó 44m41s2 para recorrer los 73,92 km que tuvo la etapa. En la clasificación general, le lleva 1m26s6 a Gustavo Rojas. Tercero se ubica Omar Kovacevich, a 1m31s3. Completan los diez primeros de la general Luis Beltrán, Franco Fossatti, Pablo Pranzoni, Leandro Martínez, Matías Cáceres, Alejandro Ávila y Mauro Gret.

El dominio de Llanos es aún más cómodo en la A6, dónde le sacó 3m32s6 a Matías Cáceres. La A7 es comandada por Gustavo Rojas, con una amplísima diferencia sobre Aníbal Castillo. Finalizada la primera etapa, fue excluido Claudio Bustos.

La RC5 es liderada por Omar Kovacevich, que tiene sólo 16s4 sobre Luis Beltrán, en lo que fue la diferencia más ajustada de la primera etapa. Tercero aparece Franco Fossatti, a 30s7. Luego se encolumnan Leandro Martínez, Mauro Gret, Sergio Basile y Alexis Rueda.

En tanto, Pablo Pranzoni marca el ritmo en la N2, con 36s6 sobre “El Pibe del Almacén”, Alejandro Ávila. Tercero está el reginense Leandro Paulovich, a 1m35s9. Bruno Campos (h) viene haciendo un buen debut, con el cuarto lugar en la divisional. Detrás de ellos aparecen Marcos Battistuzzi y Maximiliano Fuentes.

En la N2 el domino es de Sergio Perulán, que le lleva 22s5 a Gabriel Morán. Tercero está Fernando Perulán, a 1m00s3. Completan el clasificador Ricardo Dziadek y Juan Carlos Teker, que protagonizó un revolcón en la PE 2, pero pudo continuar en carrera.

Un gran trabajo está haciendo Nicolás Moreno con el Fiat Palio de la A2, dónde tiene 1m24s3 de ventaja sobre el Fiat Regatta del retornado Claudio Criban. Tercero aparece el Fiat Uno de Maximiliano Millapi.

La primera etapa de Añelo fue sumamente exigente y técnica, dejando muchos abandonos y retrasos de consideración. En la A6 se golpearon David Abril y Mario Villanueva.

En la RC5 abandonaron Miguel Radomich, Agustín Pérez, Luis Cairone y el local Juan Cruz Parada. Tieri y Lovagnini protagonizaron golpes fuertes en la A7.

Uno de los accidentes más importantes del sábado fue el de Jonatan Fuente, al punto que el auto sufrió daños importantes.

En la N2, también volcó Nicolás Ochoa y también abandonaron Marcelo Martínez, Mauricio Zuñiga y Oscar Angeloni. Pablo Lattanzio se pegó fuerte en la N2L, y tuvieron que abandonar Luis Angeloni y Miguel Huenulao. Por último, Elfi, Arias e Inal fueron los abandonos en la A2.

La acción de la segunda etapa comenzará este dominog a partir de las 9.23, con las tres pruebas especiales restantes.