K21 de Villa Pehuenia-Moquehue: de la fiesta de los chicos a la competencia de los grandes

El primer Kids Run del K21 en Villa Pehuenia-Moquehue resultó un éxito y fue la previa ideal para la doble competencia de los mayores, que se disputará el domingo, con los mejores exponentes de la región.

El recorrido fue de unos 500 metros alrededor del Salón de Actividades Físicas (SAF), en las lagunas Pollo-Lafquen, con el sol y las montañas como escenario. Los más chicos, con sus familias apostadas en el costado de la pista, tuvieron su momento.

La carrera no fue competitiva. No hubo cronómetros ni clasificaciones. Fue pensada para que cada chico y cada chica disfrutara del deporte, sintiera la emoción de cruzar una línea de llegada y se llevara un recuerdo. Al finalizar, todos recibieron su premio. Y los sorteos completaron la celebración. Una primera edición que llegó para quedarse.

¡Largaron! Los chicos corrieron y sus familiares estuvieron atentos, al costado del camino.

A correr los K21 y K10

El domingo será el turno para los más grandes, que saldrán a desafiar los circuitos de 21 y 10 kilómetros. La competencia tendrá como escenario senderos de montaña rodeados de ríos, araucarias y una importante acumulación nieve en el circuito que promete darle un carácter especial a esta edición.

Tanto los corredores de 21 kilómetros como los de 10 kilómetros partirán a las 11 desde el muelle turístico de Villa Pehuenia. Una vez finalizadas las pruebas allí mismo la premiación de la clasificación general.