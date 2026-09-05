SILANA: una herramienta del INTA para el productor lanero

Cada año, miles de productores envían durante la zafra lanera muestras de lana a los laboratorios textiles para conocer la calidad de sus lotes. La finura y el rendimiento son parámetros importantes tanto para el productor como para toda la cadena industrial asociada al sector ovino. Sin embargo, cada muestra aporta información sobre un establecimiento, pero no permite por sí sola conocer qué ocurre con la producción de lana en una provincia o región. Para eso se necesita integrar los análisis de calidad y transformarlos en información colectiva.

Una pregunta recurrente de los productores hacia los laboratorios es: ¿Cómo viene la zafra este año? Esa pregunta ahora la responde SILANA (Sistema de Información Lanero Argentino), una plataforma web del INTA que integra los análisis de calidad de lana de la red pública de laboratorios textiles y los transforma en información estratégica. Así, cada productor puede consultar los principales indicadores productivos, comparar su producción con la de su zona y contrastarla con la zafra anterior.

“Hasta ahora, no contábamos con un método para aprovechar la información que generan los servicios estratégicos del INTA. Con SILANA, cualquier usuario puede consultar indicadores durante la zafra en curso, comparar su producción con promedios departamentales y detectar tendencias”, explica Ezequiel Gonzalez, uno de los desarrolladores del sistema en el INTA EEA Bariloche.

4.000 análisis realizados en lotes comerciales de lana



La plataforma ya procesa alrededor de 4.000 análisis de lotes comerciales de lana provenientes de los laboratorios textiles del INTA y del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz. A partir de estos datos, SILANA genera indicadores de calidad, como finura, rendimiento al peine y resistencia a la tracción, y permite comparar la zafra actual con la anterior y consultar mapas interactivos.

4.000 análisis realizados.



La herramienta ofrece dos ventajas principales para el productor. La primera es disponer de información actualizada durante la zafra, ya que los datos se incorporan a medida que avanza la esquila y se analizan nuevos lotes. La segunda es acceder a información a escala departamental: además de los valores provinciales, permite consultar indicadores por departamento, facilitando la comparación de cada establecimiento con su entorno productivo.

Asimismo, la plataforma suma valor al disponer del equipamiento para medir variables de calidad como el largo de mecha y la resistencia a la tracción, información importante para el procesamiento industrial.

“Uno de los grandes desafíos era homogeneizar datos provenientes de distintos laboratorios, logrando volumen y representatividad para finalmente presentarlos en una interfaz amigable”, señala Sebastián Polacco, integrante del equipo en el INTA EEA Chubut.

Información clave para el productor



Para el productor, esta información permite conocer cómo se posiciona su producción respecto del promedio departamental y de la zafra anterior. Para técnicos y asesores, brinda elementos para elaborar diagnósticos y proyectos de mejora. A su vez, las instituciones públicas pueden utilizar estos datos para orientar políticas según la realidad de cada región, mientras que empresas y comercializadores pueden detectar tendencias y anticipar la oferta regional de lana en cantidad y calidad.

Ganadería ovina en la Patagonia.



“Para un productor, saber si su rendimiento y calidad se alejan del promedio departamental es clave: permite entender cómo impactan las características ambientales y el manejo del establecimiento en la calidad de su lana. A su vez, comparar la zafra actual con la anterior permite interpretar variaciones asociadas a las condiciones climáticas de cada año”, agrega Diego Sacchero, integrante del equipo en el INTA EEA Bariloche.

Detrás de la interfaz hay un sistema que integra capacidades de programación y una estructura para procesar grandes volúmenes de datos provenientes de la red de laboratorios textiles. El resultado no es solo una base de datos: es una herramienta que se fortalece con cada zafra. Cuanta más información se incorpora, más representativas son las comparaciones y mayor es la capacidad de transformar los análisis de lana en información actualizada y territorializada.

“Detrás de cada número que hoy ve el productor hay meses de trabajo en los laboratorios textiles. SILANA hace que la información de los laboratorios vuelva al productor”, destaca Maximiliano Macias, integrante del equipo en el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz.

SILANA ya está operativo y es de acceso libre y gratuito: https://silana.inta.gob.ar/

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