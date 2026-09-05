Caso $LIBRA: dos diputados pidieron sumarse como querellantes y que declare la expareja de Cerimedo

Tras la decisión de la Cámara Federal porteña de excluir como demandantes en la causa $LIBRA al grupo de inversores que compraron la criptomoneda, dos diputados que formaron parte de la Comisión Investigadora del Congreso sobre la presunta estafa presentaron un pedido en la Justicia para que los habiliten a ingresar al expediente como querellantes.

La solicitud fue impulsada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes además sumaron un nuevo actor al caso: pidieron que se tome declaración testimonial a Nadia Beller, la expareja del consultor Fernando Cerimedo, quien trabajó durante varios años dentro del entorno del presidente Javier Milei.

Beller hoy se encuentra internada en Bolivia tras sufrir un intento de asesinato por parte de Cerimedo, según denunció ante la Justicia del vecino país.

Ferraro y Frade, diputados de la Coalición Cívica-ARI, participaron de la comisión que intentó dilucidar qué ocurrió detrás del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el mandatario, que terminó en denuncias de fraude tras subir y bajar su precio de manera frenética en apenas unas horas.

La presentación fue realizada durante la tarde del viernes, horas después de la decisión de la Sala 1 de la Cámara Criminal de Comodoro Py. En su primer día tras la asunción de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, la Cámara confirmó la decisión de excluir de la causa a los cinco inversores que se presentaron como damnificados.

Esta fue una medida que pidió el lobbista Mauricio Novelli, que planteó que no existió una estafa alrededor de $LIBRA y que los inversores se expusieron al riesgo al entrar a un mercado sin regulación como es el de las criptomonedas llamadas memecoins. Es la misma línea argumental que impulsó la Casa Rosada desde el primer día y que la Cámara convalidó.

En su resolución, los magistrados afirmaron que «la hipótesis criminal» de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» se encuentra «diluida».

Tras la resolución judicial de excluir a los querellantes, el avance de la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano.

Para Frade y Ferraro, en los hechos denunciados hay una violación de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, referida a cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En su escrito plantearon que existe «un esquema sistemático mediante el cual la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habría solicitado y recibido pagos en dólares para gestionar audiencias privadas con el Presidente de la Nación, habilitar ingresos a la Casa Rosada y a la Residencia de Olivos, y articular actos oficiales, promover publicaciones en redes sociales o contactos institucionales en beneficio de particulares». En este sentido, de acuerdo a su planteo, se inscribiría el posteo de Milei promocionando la compra de la criptomoneda $LIBRA.

«La agenda presidencial, instrumento público destinado a organizar la actividad del Presidente conforme al interés general, habría sido utilizada como activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto», sostuvieron.

Los diputados pidieron que, además de tomarlos como querellantes, se incorpore como prueba en la causa el informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA. Sin la participación de los inversores como querellantes, el avance del expediente queda únicamente en manos de Taiano.

El posible testimonio de Beller

Uno de los puntos más novedosos de la presentación fue el pedido para que declare en la causa Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, exasesor de Milei e involucrado en diversas causas penales en Bolivia.

Además de la declaración, solicitaron que se incluyan en el expediente material informático de Beller, tales como computadoras, teléfonos, discos duros y chats de WhatsApp que haya tenido con Cerimedo.

«Beller sostuvo reiteradamente que Cerimedo le comentó que Karina Milei recaudaba, y esto va en línea con nuestra denuncia original y que también tiene Taiano: que ella comercializaba la agenda presidencial», sostuvieron Frade y Ferraro al explicar por qué sumar a la abogada como testigo en el caso.

Cerimedo se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, investigado por varias causas en el vecino país, incluyendo un intento de femicidio contra Beller, quien recibió tres disparos en la puerta de un hotel en Santa Cruz y desde su centro de internación acusó a su expareja de ser el responsable de ese atentado. El consultor político también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con información de Clarín.