Minuto especial en el Gigante de Arroyito: en el homenaje a Messi, la gente ovacionó a Di María

Fideo aplaudió a su amigo en medio de la ovación que él mismo recibía de todo el estadio.

El homenaje a Lionel Messi en el Gigante de Arroyito tuvo un condimento muy especial. A los 10’ minutos del primer tiempo se frenó el partido y se le rindió el especial homenaje al astro argentino tras su retiro de la Selección, aunque con un actor protagónico muy particular.

Una vez que el árbitro Yael Falcón Pérez paró el juego, inmediatamente surgió el aplauso espontáneo del público rosarino en reconocimiento de La Pulga. Pero casi en simultáneo, otro protagonista se robó la atención y despertó la ovación del estadio.

Desde las tribunas comenzó a escucharse “Fideo, Fideo, Fideo”, en alusión a Ángel Di María, su capitán, campeón del mundo, bicampeón de América y futbolista más representativo desde que el ex delantero de la Selección volvió a su club.

¡APLAUSOS Y OVACIÓN A SU CAMPEÓN DEL MUNDO! El Gigante de Arroyito se paró para aplaudir a Leo Messi en el Minuto 10 y ovacionaron al Fideo Di María. pic.twitter.com/QJedcGgqgs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Sin embargo, el propio Di María se encargó de rendirle tributo a su amigo y aplaudió durante todo el minuto, intentando poner devolver el foco del homenaje al propio Messi, compañero de mil batallas.

Fideo y Leo fueron compañeros en el seleccionado durante 17 años. Juntos lograron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, la Finalissima 2022 y campeonato del mundo de Qatar 2022.

Por su parte, los jugadores de Newell’s lucieron este domingo un parche dedicado al “10” en su camiseta con la leyenda “Gracias Leo”, con una imagen suya en la tribuna que lleva su nombre en el Coloso Marcelo Bielsa.