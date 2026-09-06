River ya recibe a Independiente Rivadavia en el debut de Ponzio como DT en el Monumental

Sin sorpresas en la formación, River ya recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental por la fecha 8 del Clausura de la Liga Profesional en el debut de local de Leonardo Ponzio como DT.

El nuevo entrenador decidió poner a los mismos once que le ganaron a Banfield como visitantes la fecha pasada en la que el técnico comenzó su ciclo.

Aníbal Moreno aún no se recuperó de su molestia lumbar y por eso sigue Fausto Vera como volante central. El propio jugador reconoció que se siente más cómodo en esa posición.

De esta manera, River salió con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Independiente Rivadavia no contará con Maximiliano Salas, que está a préstamo desde el Millonario. Como parte de ese arreglo, si quería usarlo en este cruce, debía pagar 500.000 dólares.

La Lepra forma con: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Alex Arce