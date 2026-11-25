Ricardo Darín y Florencia Bas fueron protagonistas de uno de los momentos más elegantes de la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales 2026, celebrados en Nueva York. La pareja combinó sofisticación, sobriedad y diseño argentino en una de las grandes noches de la industria televisiva.

Según detallaron las revistas Ohlalá y Para Ti, Florencia eligió una creación exclusiva de la diseñadora argentina Cynthia Martos para acompañar al actor, nominado por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, la exitosa producción de Netflix.

Florencia Bas apostó por el diseño argentino en los Emmy Internacionales

Para la ocasión, Florencia Bas lució un vestido largo confeccionado en tafetán de seda natural en color Marrakech, una tonalidad terracota con reflejos cobrizos que aportó calidez a su estilismo.

La pieza combinó un escote en V, tirantes anchos y una cintura definida. La falda, de gran volumen, se destacó por sus pliegues y su caída hasta el suelo.

Sin recurrir a bordados ni aplicaciones, el diseño encontró en la textura de la seda y en la intensidad del color sus principales atractivos.

Florencia completó su look con una cartera negra de mano, zapatos de Claude Bernard y joyas discretas. Para el cabello, optó por un recogido con mechones sueltos, acompañado de un maquillaje natural.

Ricardo Darín eligió un clásico que nunca pasa de moda

Por su parte, Ricardo Darín apostó por la elegancia atemporal de un smoking negro, con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro.

El actor mantuvo el tradicional código de vestimenta de las grandes galas internacionales y consiguió una combinación armoniosa con el vestido de su esposa.

Aunque Darín no obtuvo la estatuilla por su actuación en El Eternauta, su presencia en la ceremonia reflejó el reconocimiento internacional que alcanzó la producción argentina.

El color que eligió Florencia Bas anticipa una tendencia de 2027

Más allá de su aparición en la alfombra roja, el vestido de Florencia Bas adelantó una de las propuestas cromáticas que Cynthia Martos prepara para su colección otoño-invierno 2027.

Los tonos tierra, terracota y cobre ofrecen una alternativa al tradicional negro en los eventos de gala y permiten crear combinaciones con accesorios dorados, chocolate o negros.

Con estilos diferentes pero complementarios, Ricardo Darín y Florencia Bas llevaron la elegancia y el talento del diseño nacional a una de las alfombras rojas más importantes de la televisión internacional.