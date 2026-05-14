Lujo y cultura pop: venden por 3,5 millones de euros el departamento más famoso de Emily en París

Para quienes soñaron con despertar en el corazón de la capital francesa rodeados del estilo que define a la ficción de Netflix, la oportunidad finalmente llegó. El exclusivo departamento que sirvió de escenario para momentos clave de la serie protagonizada por Lily Collins salió a la venta por 3,5 millones de euros, convirtiéndose en la pieza más deseada del mercado inmobiliario francés.

El inmueble no es una propiedad convencional; es un ícono de la cultura pop actual que se suma a la lista de viviendas legendarias que atraen tanto a inversores como a fanáticos de las producciones internacionales.

Ubicado en la tercera planta de un edificio con gran valor histórico, el departamento destaca por su estética impecable en el corazón del Barrio Latino.

Diseño de cine: los detalles del interior

La propiedad se define por un estilo open concept que integra una cocina minimalista con un salón inundado de luz natural. Entre sus características técnicas más exclusivas se encuentran:

Superficie: 180 metros cuadrados de diseño de autor.

180 metros cuadrados de diseño de autor. Habitaciones: Cuatro dormitorios amplios con acabados de lujo.

Cuatro dormitorios amplios con acabados de lujo. Climatización y estilo: Radiadores de hierro fundido y una chimenea de mármol decorativa.

Radiadores de hierro fundido y una chimenea de mármol decorativa. Suite Principal: Cuenta con un vestidor de ensueño, diseñado para albergar colecciones de alta costura.

Aunque en la trama el personaje de Emily reside técnicamente en una vivienda más modesta, este piso fue el escenario elegido para celebrar su cena de cumpleaños durante la segunda temporada. El verdadero valor para los seguidores radica en su ubicación estratégica: desde sus ventanales se puede contemplar la Place de l’Estrapade, la plaza donde transcurre gran parte de la serie.

Vivir aquí supone estar a pocos pasos de hitos como la Sorbona o el Jardín de Luxemburgo. El Barrio Latino, situado en la orilla izquierda del río Sena, es famoso por su atmósfera universitaria y su importancia histórica, habiendo sido el epicentro de la Revolución de 1968.