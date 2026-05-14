Aguinaldo ANSES junio 2026: cómo calcular el monto y qué incluye para jubilados y pensionados

Aguinaldo ANSES: cómo calcular el monto de junio 2026 para jubilados y pensionados y qué conceptos se incluyen.-

Aguinaldo junio 2026: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listo el esquema operativo para la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la primera mitad del año.

Según informaron fuentes oficiales, este refuerzo económico del aguinaldo no requerirá de trámites presenciales ni gestiones adicionales, ya que se acreditará directamente en las cuentas donde los beneficiarios perciben sus haberes habitualmente.

El objetivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es brindar previsibilidad financiera a jubilados y pensionados, asegurando que el cierre del semestre contemple las actualizaciones por movilidad mensual aplicadas desde enero, lo que impactará positivamente en el valor final del medio aguinaldo.

Cálculo del aguinaldo de ANSES: qué haberes de jubilados y pensionados se toman como base

Para determinar cuánto cobrarán los jubilados y pensionados, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una fórmula estricta: se toma el 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre enero y junio 2026.

Al respecto, es vital tener en cuenta los criterios de la Administración Nacional de la Seguridad Social:

Ajustes por movilidad : todos los aumentos otorgados mensualmente por el índice de inflación se incorporan al cálculo del aguinaldo .

: todos los aumentos otorgados mensualmente por el índice de inflación se incorporan al cálculo del . Bonos no remunerativos : habitualmente, los refuerzos extraordinarios (como el bono de $70.000) quedan excluidos de la base de cálculo del SAC para jubilados y pensionados , salvo que exista un decreto específico que indique lo contrario.

: habitualmente, los refuerzos extraordinarios (como el bono de $70.000) quedan excluidos de la base de cálculo del SAC para , salvo que exista un decreto específico que indique lo contrario. Proyección de junio 2026: al momento de liquidar el aguinaldo, la Administración Nacional de la Seguridad Social considera el haber más alto del semestre, que suele ser el de junio debido a la movilidad acumulada.

Administración Nacional de la Seguridad Social: calendario de pagos para el aguinaldo de junio 2026

El cronograma diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados y pensionados está segmentado para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias. El operativo de pago del aguinaldo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se dividirá de la siguiente manera:

Haberes Mínimos, PNC y PUAM : comenzarán a cobrar el medio aguinaldo a partir del lunes 8 de junio 2026, según la terminación del DNI.

: comenzarán a cobrar el medio a partir del lunes 8 de junio 2026, según la terminación del DNI. Haberes Superiores a la Mínima : los jubilados y pensionados de este rango verán la acreditación del SAC en sus cuentas entre el 23 y el 29 de junio 2026.

: los de este rango verán la acreditación del SAC en sus cuentas entre el 23 y el 29 de junio 2026. Pensiones No Contributivas (PNC): los titulares por invalidez, vejez y madres de siete hijos también recibirán el beneficio de forma automática bajo el mismo esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el organismo recomiendan a los jubilados y pensionados revisar el recibo digital a través de la plataforma Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social antes de concurrir al banco.

Si tras la fecha indicada en el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social no se visualiza el depósito, se debe gestionar el reclamo por los canales oficiales o llamando a la línea 130.