Di María le respondió a Milito: «Es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa»

El partido entre Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional estuvo lleno de polémicas y la controversia continuó después del encuentro.

El Canalla se impuso 2 a 1 en el alargue en el Gigante de Arroyito y pasó a semifinales donde enfrentará el sábado a River en el Monumental. En la Academia quedaron con mucha bronca por las expulsiones de Maravilla Martínez y Marco Di Césare.

Así lo expresó el presidente, Diego Milito, en sus fuertes declaraciones post partido. «Nos sentimos robados», aseguró además de afirmar que «el fútbol argentino está roto».

🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

Ángel Di María recogió el guante y publicó un duro comunicado en sus redes sociales. «Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores», escribió.

«Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club», continuó, en clara alusión a las declaraciones de Milito. «El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta», siguipo.

«Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, para qué? Para qué solo digan que nos ayudan? Que el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA», concluyó.