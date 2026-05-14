Di María le respondió a Milito: «Es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa»
Ángel Di María salió al cruce luego de la declaraciones de Diego Milito, se defendió de las críticas y señaló que "molesta que ver ganar a los equipos del interior".
El partido entre Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional estuvo lleno de polémicas y la controversia continuó después del encuentro.
El Canalla se impuso 2 a 1 en el alargue en el Gigante de Arroyito y pasó a semifinales donde enfrentará el sábado a River en el Monumental. En la Academia quedaron con mucha bronca por las expulsiones de Maravilla Martínez y Marco Di Césare.
Así lo expresó el presidente, Diego Milito, en sus fuertes declaraciones post partido. «Nos sentimos robados», aseguró además de afirmar que «el fútbol argentino está roto».
🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”— Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026
“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8
Ángel Di María recogió el guante y publicó un duro comunicado en sus redes sociales. «Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores», escribió.
«Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club», continuó, en clara alusión a las declaraciones de Milito. «El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta», siguipo.
«Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, para qué? Para qué solo digan que nos ayudan? Que el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA», concluyó.
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