Alianza, Atlético Regina y Jorge Newbery de Patagones avanzaron a cuartos en el Regional Amateur

Alianza goleó a Cruz del Sur y pasó a cuartos del Regional Amateur. (Foto: Prensa Alianza)

En los octavos de final del Regional Amateur, Alianza de Cutral Co, Atlético Regina y Jorge Newbery de Patagones pasaron de ronda mientras que quedaron eliminados Cruz del Sur, San Patricio del Chañar y Deportivo Roca.

La sorpresa de la jornada la dio Jorge Newbery que volvió a empatar 0 a 0 con Roca en el Mailono (mismo resultado que en la ida) y se impuso 4 a 3 en los penales.

Nahuel Ocares falló un penal para el Aviador en el primer tiempo. En la tanda, los dos arqueros se lucieron pero el festejo fue visitante.

Santiago Zárate atajó tres al contener los remates de Juani González, Lautaro Múñoz y Luciano Pereyra al que ya le había tapado uno en el partido de ida.

Bruno Corsi evitó los dos primeros contra Martín Maldonado y Marcos Dumrauf pero no fue suficiente. En Newbery marcaron Leonardo Espíndola, Nahuel Sánchez, Damián Leal y César Olivares. En el Naranja convirtieron Eleazar Maciel, Damián Quezada y el propio Corsi.

El rival de los de Patagones será Atlético Regina. En el Chañar, San Patricio acarició la remontada contra el Albo pero se quedó en la puerta. El Santo se impuso 3 a 1 como local pero le faltó un gol después de perder 3 a 0 la ida.

Nahuel Cruz abrió el marcador para los neuquinos y Jeremías Mhounh lo igualó para el Albo. San Patricio se puso a tiro con un tanto de Franco Morales y otro de Cruz pero no pudo empatar la serie.

En el Coloso del Ruca Quimey de Cutral Co, Alianza hizo valer su localía y goleó 4 a 0 Cruz del Sur, con el que había igualado 0 a 0 en la ida en Bariloche.

Dante Cardozo, Alan Riquelme y Laureano Doello (en dos ocasiones) marcaron los goles del Gallo que en la siguiente instancia se medirá con otro barilochense, Estudiantes Unidos. El albirrojo eliminó a Maronese el sábado.

En las otras llaves, se destaca el clásico de Comodoro Rivadavia que protagonizarán la CAI y Jorge Newbery. La CAI cayó 2 a 1 con Villalonga pero clasificó por el triunfo 2 a 0 en la ida. Newbery goleó 4 a 1 a J.J. Moreno y dio vuelta el 1-2 de la ida en Puerto Madryn.