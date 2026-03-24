La AFA difundió el audio del VAR del polémico gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto ante River

La victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del torneo Apertura quedó marcada por una fuerte polémica, el gol anulado al conjunto cordobés. En las últimas horas, la AFA difundió el audio del VAR para explicar la decisión arbitral.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando Lucas González convirtió el 1-0 para el León del Imperio. Sin embargo, tras varios minutos de revisión, el tanto fue invalidado por posición adelantada.

GONZÁLEZ CONVIRTIÓ EL 1-0 DE ESTUDIANTES RC, PERO EL GOL FUE ANULADO POR OFFSIDE ⚽❌#LPFxTNTSports



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Según las imágenes, al momento del centro, el propio González se encontraba en offside. En la continuidad de la acción, Lucas Martínez Quarta intentó despejar, pero el VAR (junto al árbitro Nazareno Arasa) interpretó que no hubo una acción voluntaria del defensor.

El reglamento establece que un jugador “juega voluntariamente el balón” cuando tiene la posibilidad de controlarlo para pasar, despejar o recuperar la posesión. En este caso, el equipo arbitral consideró que se trató de un desvío y no de un despeje intencional.

Esa interpretación resultó determinante. Al no haber una acción voluntaria, la posición adelantada inicial de González se mantuvo, por lo que el delantero sacó ventaja de su ubicación y el gol fue correctamente anulado según el criterio arbitral.