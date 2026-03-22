Polémica en Córdoba: así fue el gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto ante River que generó debate

En una tarde marcada por la polémica, River se llevó el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Apertura. Con el VAR como protagonista, la jugada más discutida fue el gol que le anularon al equipo cordobés.

A los 59′, Tomás González había puesto en ventaja al local en el estadio Antonio Candini, pero el VAR intervino y llamó al árbitro Nazareno Arasa.

Tras la revisión, el juez decidió invalidar el tanto por una acción de fuera de juego interpretativa. Según el análisis, Lucas Martínez Quarta desvió la pelota de manera exigida y no llegó a controlarla, por lo que no habilitaba a Gabriel Alanís, quien participó en la jugada previa al rebote que terminó en el gol. La decisión generó desconcierto en el equipo local.

GONZÁLEZ CONVIRTIÓ EL 1-0 DE ESTUDIANTES RC, PERO EL GOL FUE ANULADO POR OFFSIDE ⚽❌#LPFxTNTSports



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“No entiendo lo que pasó”, expresó González al finalizar el encuentro, en referencia a la jugada que pudo haber cambiado la historia.

La intervención del VAR no fue la única. En la primera mitad, también había llamado a Arasa a revisar un penal sancionado para River Plate, que finalmente fue anulado tras más de seis minutos de revisión.

Minutos después del gol invalidado, llegó otra acción decisiva. El VAR volvió a intervenir por una falta de Facundo Cobos sobre Sebastián Driussi dentro del área. Esta vez, el árbitro sostuvo la decisión y sancionó penal. Gonzalo Montiel lo cambió por gol y adelantó a la visita.

Sobre el cierre, con el local volcado al ataque, River liquidó el partido de contra. Maximiliano Salas marcó el 2-0 definitivo y selló el resultado. Con este triunfo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet alcanzó la cima de la Zona B antes del parate por la fecha FIFA. Estudiantes, en tanto, sigue en el fondo de la tabla.