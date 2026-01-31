La Amistad visita a Boxing de Río Gallegos, en la primera final de la Patagonia

De un sintético a otro. La Amistad viene de empatar 1-1 en el Maiolino y hoy se presentará en Río Gallegos. (Archivo Andrés Maripe)

La Amistad cumplió con los pronósticos, pasó las fases con justicia y desde hoy tratará de repetir en la más importante, porque protagonizará la final de la Patagonia del Regional Amateur. Será contra Boxing de Río Gallegos, que lo esperará este domingo en su estadio para jugar los primeros 90 minutos.

El equipo cipoleño se medirá con los santacruceños desde las 17 en el césped sintético del estadio Emilio Pichón Guatti. El árbitro será Cristian Rubiano. El plantel afrontó un extenso viaje entre el jueves y el viernes en una distancia que le llevó más de un día en colectivo.

La vuelta se jugará el próximo domingo en el césped natural de Cipolletti. El que avance jugará una final por el ascenso contra el vencedor de la división Cuyo, que tiene como finalistas a Estudiantes de San Luis y Fadep de Mendoza.

Así llegaron a la final de la Patagonia

La Amistad viene de dejar afuera a Deportivo Roca. Le ganó 2-0 de local y empató 1-1 de visitante. Antes derrotó a Independiente de Neuquén y a San Patricio del Chañar. Boxing dejó en el camino a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Perdió 3-1 la ida y en la vuelta como local ganó 2-0. En la tanda de penales, se impuso por 6 a 5. Antes eliminó a Atlético San Julián y Camioneros de Río Grande.

Esta será la tercera final patagónica de La Amistad en el Regional Amateur. En 2022 cayó con Jorge Newbery y el año pasado perdió con la CAI. En esta ocasión, buscará avanzar para jugar por primera vez una final por el ascenso al Federal A.

Boxing llegó a una final por el ascenso en 2019 cuando perdió con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. A ese equipo, al igual que a La Amistad el año pasado, lo dirigía el Pulpo Lencina.

La palabra del DT

El DT de La Amistad, Alfredo Tizza, hizo su análisis antes de la primera final y explicó que «ellos plantean un 4-4-2 clásico. Tienen cuatro o cinco jugadores de mucha estatura y trabajan bien la pelota parada. El sintético es viejo, está bastante pelado y la pelota pica mucho. Hay que intentar bajar la pelota y jugar igual. Así como nos va a costar a nosotros a ellos les va a resultar difícil acá, van a sufrir la cancha grande y el calor”.

“Éramos un montón de equipos en la Patagonia y solo quedamos dos. Los que hemos llegado hasta acá tenemos nuestros méritos. Va a ser una serie muy difícil porque es una final. Estamos muy ilusionados, entendemos que podemos ganarla y sería histórico para el club llegar por primera vez a una final por el ascenso. Sobra la motivación”, agregó.