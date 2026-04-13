La Amistad y Puerto Moreno golearon en Bariloche por la 2° fecha del Torneo Clasificatorio

Este domingo se completó una nueva fecha del Torneo Clasificatorio de la provincia de Río Negro, que entregará un boleto al próximo Regional Amateur. La quinta categoría del futbol argentino tiene fecha prevista de inicio para agosto.

En la zona 1 y por la fecha 2, solo hubo goleadas. La Amistad, que estuvo a un paso de ascender al Federal A en el último Regional Amateur, demostró toda su categoría en Bariloche, apabulló por 6-1 a Arco Iris y es el único líder. Dobletes de Nicolás Domínguez y Antonio Santa Cruz, mientras que Kevin Guajardo y Alex Salvo cerraron la goleada.

En el otro duelo del grupo, Puerto Moreno derrotó por 3-0 a la Unión Deportiva Catriel. El Naranja barilochense sumó de a tres por primera vez en el torneo gracias a los goles de Julián Miranda, en dos ocasiones, y Mariano Rosas. Por otro lado, la Depo todavía no tiene puntos.

Puerto Moreno dio la sorpresa en Bariloche.

En la próxima fecha, La Amistad y Puerto Moreno se verán las caras en Cipolletti y Catriel recibirá a Arco Iris.

Los resultados de la zona 2

Por la zona 2 y correspondiente a la 3° fecha, Deportivo Beltrán e Independiente de Río Colorado igualaron 2-2 y permanecen en lo más alto con 4 puntos cada uno. Para el local, anotaron Nahuel Flores y Alejandro De Los Santos y en el Rojo convirtieron Julián Madonna y Lucas Abadié.

Empate entretenido en Luis Beltrán.

Además, Villa Congreso se hizo fuerte en Viedma y derrotó por 4-2 a Atlético Río Colorado, con goles de Agustín Faroux, Brian Tanos, Matías González y Emanuel Becker. Atlético Lamarque tuvo fecha libre.

La alegría de Villa Congreso, que se hizo fuerte en la capital provincial.

En la 4° fecha, la acción se mudará por completo a Río Colorado. Independiente se enfrentará a Villa Congreso y Atlético jugará contra Lamarque.