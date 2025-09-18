La Barda de Neuquén vuelve a rugir con el Sur de la República de motocross

Entre el 27 y 28 de septiembre, el Coliseo de La Barda de Neuquén será nuevamente escenario de una de las competencias más esperadas del año: la sexta fecha del Campeonato del Sur de la República de motocross. Por segunda vez en el año, la categoría se presentará en el emblemático trazado de la capital provincial, luego de su última jornada fecha en la ciudad de Plottier, que convocó a gran cantidad de público y pilotos.

En esta ocasión, se esperan más de 100 motos en pista, con la participación de destacados referentes del motocross regional como Pablo Galleta, Santiago Montero, los hermanos Sendón, el mundialista Agustín Carrasco y Nahuel Kriger, entre otros. Todos ellos prometen brindar un espectáculo de altísimo nivel.

El imponente predio de La Barda se alista para otra cita con el motocross. (Gentileza MCN)

Entradas anticipadas

Las entradas podrán adquirirse directamente el día domingo en puerta, a un valor de 8.000 pesos. En tanto, el día sábado el ingreso será gratuito. La organización está a cargo del Motocross Club Neuquén, junto a la Federación Sur del Deporte Motor, y con el acompañamiento de importantes marcas que apoyan el crecimiento del motocross en la región.

El evento promete ser una verdadera fiesta del deporte motor, en un circuito que es referencia nacional por su trazado técnico y su imponente escenario natural. Se viene la recta final del certamen, los candidatos se jugarán puntos vitales y, como siempre, el espectáculo está garantizado.