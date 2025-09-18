Picadas hasta la madrugada: se viene otra edición del Área 99 en la recta de Centenario

Los mejores autos y pilotos de la región estarán en el trazado de La Colonia. (Fotos Speed Races)

Luego del gran éxito del especial Team Piedigrossi, que reunió a más de 2.000 personas en el autódromo de Centenario, este sábado 20 de septiembre se correrá una nueva fecha de Speed Races. La cita promete ser otro evento inolvidable para los amantes de las picadas, con la participación de autos y motos en distintas categorías.

Además se incorpora una nueva edición del Área 99, para las dos disciplinas, que será clasificatoria para el desafío a disputarse en octubre con representantes de La Pampa y los mejores créditos de la región del Alto Valle.

En la última jornada hubo un gran marco de público.

Así será el cronograma

El cronograma oficial en la recta de Centenario comenzará a las 16 con la apertura de puertas, seguido de las pruebas libres de motos a las 16:30 y la competencia de motos desde las 17:30. A partir de las 20 se realizarán las pruebas libres de autos y, a las 21, dará inicio la competencia de autos junto con las categorías libres de motos. El cierre del evento está previsto para la 1 de la madrugada.

Habrá competencias hasta la 1 de la madrugada en La Colonia.

La organización confirmó también el orden de categorías, que comenzará con las clases de motos de 11, 10, 9 y 8 segundos, seguidas de los autos de 10, 9 y 8 segundos y las 2 válvulas motos. Luego será el turno del Área 99 en ambas modalidades, la categoría FLTD autos, Top Libre autos, la categoría 7,5 autos y, finalmente, la clase 1 de autos de 11 segundos.

Premios y mejores registros

Uno de los condimentos más atractivos de esta nueva fecha será la posibilidad de llevarse 1.000.000 de pesos en efectivo para quienes logren bajar el récord de su categoría. Actualmente, los tiempos más destacados de Speed Races 2025 pertenecen a Lázaro Brunengo en Casco (6:87), Emanuel Gancedo en FLTD (6:74), Jona Balestriere en Aspirado Armado de Calle (7:27), Carlos Pérez en 6 y 8 Cilindros (7:59), Baudi Ottaviano en Top Libre Sobrealimentado (5:92), Elías Costich en Top Libre Aspirado (6:42) y Gastón Etchecopar en Radialera (8:11).