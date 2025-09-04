La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo en la práctica de River

Gonzalo Martínez ya tiene el alta médica y se encuentra trabajando a la par del grupo tras dejar atrás un nuevo problema muscular. El Pity no ha tenido la continuidad deseada en este segundo ciclo en River a raíz de las continuas lesiones y ahora buscará ir de a poco para no exigirse una vez más.

La idea del cuerpo técnico es que el zurdo de 32 años sume minutos cuando se reanude el Torneo Clausura en la visita de River a La Plata para enfrentar a Estudiantes el 13 de septiembre.

Pity Martínez ya está listo para volver a las canchas en el Millonario.

El volante ofensivo se había resentido de un viejo desgarro en el isquiotibial derecho y volvió a ser baja en River. Ya recuperado, el plato fuerte que tiene por delante el mendocino es la serie de cuartos de final ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

En este 2025, Martínez se perdió la mayoría de los partidos que disputó el equipo de Gallardo, al actuar en 12 de los 39 encuentros de River. Veinte de sus ausencias fueron por estar lesionado mientras que en los restantes siete partidos, Gallardo decidió no ponerlo en cancha.

Con contrato hasta el final de este año, el aspecto físico es uno de los más negativos a la hora de pensar en una posible renovación del vínculo.

De todos modos, el Pity tiene la posibilIdad de revertirlo con buenas actuaciones y si el cuerpo lo acompaña de acá hasta diciembre.