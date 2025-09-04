José Pekerman anticipó quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección: «Va a marcar la historia»

La Selección Argentina se prepara para el encuentro de esta noche ante Venezuela, en el que será su última presentación en suelo argentino y podría ser el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste ante sus hinchas. En este contexto, José Pekerman habló del combinado nacional y anticipó quién podría ser el sucesor del astro rosarino.

En diálogo con DSports, el ex entrenador argentino opinó sobre quién podría tomar el rol del capitán argentino y aseguró que su lugar podría ser ocupado por Franco Mastantuono. “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó.

Franco Mastantuono será titular en la Selección Argentina.

El exjugador de River no para de crecer en su carrera deportiva. Luego de su explosión en el Millonario y su transferencia al Real Madrid, ahora suma protagonismo en la Albiceleste. Mastantuono fue citado y podría sumar minutos ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, Pekerman destacó su rápida adaptación al Real Madrid: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

José Pekerman y su opinión sobre el presente de Lionel Messi

Además, el exentrenador del combinado nacional habló del astro rosarino, quien ya confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”.

Ante esta situación, Pekerman recordó cómo fue el primer llamado a Leo para la Selección Argentina: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”.

Antes de finalizar, el experimentado DT fue consultado sobre la chance concreta que tuvo de llegar a Boca como mánager. Si bien evitó dar precisiones, reconoció que dialoga con Juan Román Riquelme. “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo”, aclaró.