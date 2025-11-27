La camiseta de Boca, entre las diez más vendidas del mundo en 2025

Boca es uno de los clubes más populares del mundo y en este 2025 sorprendió a muchos con su masividad durante el Mundial de Clubes.

A pesar de que no obtuvo ningún título hasta ahora (le queda el Torneo Clausura y, en caso de ganarlo, el Trofeo de Campeones), la camiseta azul y oro fue una de las diez más vendidas durante este año.

La camiseta de Boca quedó sexta entre las más vendidas en todo el mundo según un informe realizado por Euroméricas Sport Marketing.

El Xeneize quedó sexto con un total de 1.933.000 camisetas vendidas en todo el planeta y primero en Sudamérica.

Por delante del club de La Ribera figuran Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Múnich e Inter Miami.

El top ten de camisetas más vendidas