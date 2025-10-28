Racing recibe a Flamengo por el pase a la final de la Copa Libertadores: formaciones, hora y tv

La Academia se enfrenta al Mengao en un duelo histórico, que dará un pase a la final de la Copa Libertadores. Los detalles de este partidazo.

Racing vs Flamengo, por un lugar en la final de la Copa Libertadores

Racing recibirá a Flamengo este miércoles por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, disputada en el estadio Maracana, el equipo brasileño fue superior y se llevó una ventaja mínima, gracias al gol en contra de Marcos Rojo.

Este miércoles, la Academia jugará su partido más importante del siglo XXI, donde buscará dar vuelta la serie frente al Mengao y meterse por segunda vez en su historia en la gran final del torneo continental. El único título de Copa Libertadores que obtuvo fue en 1967.

Costas piensa tres cambios para la vuelta

Racing llega descansado a la vuelta. Por las elecciones nacionales, el equipo de Gustavo Costas no jugó durante el fin de semana. Igualmente, sufrirá una durísima baja para este duelo decisivo: Santiago Sosa no estará disponible, luego del golpe accidental de Marcos Rojo, que le ocasionó una fractura en el seno maxilar superior derecho.

Pensando en el once inicial, el DT de la Academia, Juan Nardoni volvería a ser titular por el lesionado Sosa. El ex Unión sumó minutos en la derrota en Río y es una fija para ocupar el mediocampo con Zuculini y Almendra.

Las otras dos modificaciones que piensa el técnico son por rendimientos en Brasil. Gastón Martirena sufrió mucho a Luiz Araujo y el roquense Facundo Mura asoma como una alternativa, ya que durante la semana trabajó con los titulares y cumple en mejor manera la tarea defensiva.

Además, Costas todavía no definió cómo estará compuesta la delantera, en un partido en el que tendrá que convertir al menos un gol. No está descartado que Adrián «Rocky» Balboa acompañe a Maravilla Martínez arriba. De esta forma, habría doble 9 y Solari y Rojas se posicionarían como extremos. Si ingresa el ex Unión, quien saldría sería Tomás Conechny.

Flamengo llega con una dura baja y una esperada vuelta

Por otra parte, Flamengo viene de perder por el Brasileirao frente a Fortaleza (1-0), equipo dirigido por Martín Palermo. El pasado sábado, el Mengao plantó un 11 con varios titulares. Con la derrota, perdió la punta del campeonato y pone toda su atención en este duelo clave.

Filipe Luis no podrá contar con Pedro para la vuelta. El centrodelantero es baja por la fractura en el antebrazo que sufrió en el partido de ida. La buena para el DT es el regreso de Leo Ortiz, que no ingresó en el Maracana por dolores en el tobillo derecho.

Formaciones, hora y TV

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Leo Ortiz, Danilo; Saul, Jorginho; Luiz Araujo, Giogian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Hora: miércoles 21:30

Árbitro: Piero Maza (CHI)

TV: Fox Sports y Telefe