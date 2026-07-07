El pasaje marítimo más peligroso del mundo registró un sismo de 5,9 y se sintió en Ushuaia

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el lunes por la noche el Pasaje Drake, a unos 303 kilómetros de Ushuaia, y el movimiento fue percibido por habitantes de distintos sectores de la capital fueguina. Hasta el momento no se reportó riesgo para la población.

El temblor ocurrió a las 22.26 del lunes, con una profundidad de 10 kilómetros, una característica que favorece que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, vecinos de barrios cercanos a la costa sintieron una vibración que duró alrededor de dos segundos.

Qué informó la Municipalidad de Ushuaia tras el sismo en el Pasaje Drake

Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la comunidad y difundieron un comunicado oficial. «Informamos que, tras el evento sísmico registrado este 6-7-2026 a las 22:26 en el pasaje Drake, no existe ningún tipo de alerta para la ciudad«, señalaron.

Vecinos informaron que sintieron levemente el movimiento.

Además, indicaron que Defensa Civil mantiene un monitoreo permanente junto con los organismos competentes y remarcaron que, de acuerdo con la información disponible, el fenómeno no representa peligro para la ciudad.

También solicitaron informarse únicamente por los canales oficiales y recordaron que permanecen habilitadas las líneas 103 y 911.

Por qué el Pasaje Drake registra sismos frecuentemente

El Pasaje Drake se ubica sobre el límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia, una región donde la actividad tectónica es habitual. Allí también se encuentra la falla Fagnano-Magallanes, que atraviesa Tierra del Fuego y se prolonga hacia el mar.

Los especialistas explican que esa estructura geológica permite que algunos terremotos con epicentro mar adentro puedan sentirse en Ushuaia y otras localidades de la Patagonia Austral, ya que comparten el mismo origen tectónico.

El Pasaje Drake también es considerado uno de los corredores marítimos más peligrosos del mundo por sus condiciones meteorológicas. En la zona son habituales las olas de hasta 15 metros y, durante temporales intensos, pueden superar los 25 metros, aunque el sismo registrado no generó alerta de tsunami.

Las autoridades confirmaron que el evento no produjo consecuencias para la población y que continuará el monitoreo permanente de la actividad sísmica en coordinación con la Estación Astronómica Río Grande (EARG) y los organismos de emergencia.