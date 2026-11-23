Jorge García Cuerva anticipó el escenario que encontrará el Papa en Argentina y convocó a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. (Foto: Clarín Fotografía)

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió una carta en la que pide a los senadores nacionales para que aprueben con urgencia el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La cúpula de la Iglesia católica advirtió sobre el avance de la adicción al juego entre adolescentes y jóvenes, cuestionó casi dos años de demoras parlamentarias y alertó que el expediente corre serio riesgo de perder estado parlamentario.

«Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes», dispararon los obispos en el tramo más contundente del documento.

El texto lleva las firmas del presidente de la CEA, Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza); el vicepresidente primero, cardenal Ángel Sixto Rossi (arzobispo de Córdoba); el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández (obispo de Jujuy); y el secretario general, Raúl Pizarro (obispo auxiliar de San Isidro).

La ofensiva eclesiástica llega en una semana decisiva en el Congreso. Tras permanecer más de 700 días sin tratamiento desde que obtuvo media sanción de Diputados el 27 de noviembre de 2024, el Senado convocó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10, a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para debatir la norma junto con otros expedientes vinculados a las plataformas digitales.

El alerta por deudas y riesgo de suicidio en adolescentes

La conducción del Episcopado vinculó su reclamo legislativo con el deterioro concreto que observan en el tejido social y en la economía doméstica. «Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes», señalaron los referentes católicos.

En uno de los pasajes más crudos de la misiva, los obispos pusieron el foco en el impacto extremo sobre la salud mental de los menores expuestos al juego digital: «Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio».

Frente a este escenario, la Comisión Ejecutiva exigió definiciones políticas inmediatas y rechazó cualquier especulación interna en la Cámara alta. «La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria», remarcaron, al tiempo que agregaron: «La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad».

El mensaje del papa León XIV como bandera del reclamo

La carta abierta lleva por título «Es un soplo la vida… pero el bien permanece», una cita directa del papa León XIV durante su reciente paso por la Argentina. Los obispos retomaron el primer discurso del Pontífice en el país, pronunciado en el Palacio Libertad, donde convocó a las instituciones a priorizar el bien común por encima de los intereses sectoriales.

«La reciente visita del papa León XIV a nuestra patria nos dejó palabras que siguen resonando con fuerza. En su primer mensaje en la Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad, nos recordó que «es un soplo la vida… pero perdura el bien»», citaron los obispos, interpretando esa frase como un mandato para resguardar la dignidad humana ante problemáticas que amenazan a los sectores más vulnerables.

En el cierre del documento, la cúpula de la Iglesia volvió sobre esa idea para interpelar directamente la conciencia de los legisladores antes de que venza el período ordinario de sesiones: «Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias». Y concluyeron: «Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece».

La pulseada en el Senado y el proyecto alternativo del oficialismo

Mientras la Iglesia reclama aprobar sin cambios el texto original, impulsado en su momento por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que restringe la publicidad y promoción de las apuestas, el oficialismo prepara una jugada propia en el Senado.

La semana pasada, durante la sesión del jueves 19 de noviembre, la oposición intentó tratar el proyecto sobre tablas, pero La Libertad Avanza bloqueó el avance inmediato y forzó el giro previo al plenario de comisiones.

El bloque oficialista trabaja en un dictamen alternativo encabezado por el senador Agustín Coto, que busca introducir modificaciones sustanciales respecto de la media sanción de Diputados. Entre los puntos clave que analiza el oficialismo figuran:

Controles biométricos: implementación de mecanismos obligatorios para validar la identidad y la edad real de los usuarios antes de operar.



implementación de mecanismos obligatorios para validar la identidad y la edad real de los usuarios antes de operar. Bloqueo de plataformas: herramientas técnicas para dar de baja sitios de apuestas ilegales o que incumplan la normativa vigente.



herramientas técnicas para dar de baja sitios de apuestas ilegales o que incumplan la normativa vigente. Restricciones publicitarias: nuevos límites a la promoción y difusión de casas de apuestas online para frenar el acceso de menores de edad.

Si el plenario de este miércoles introduce cambios al expediente de Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión, una maniobra que acelera los tiempos contra reloj ante el inminente cierre del año parlamentario.