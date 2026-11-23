Con el verano cada vez más cerca, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Pero antes de encenderlo después de varios meses sin uso, los especialistas recomiendan realizar una revisión que va más allá de limpiar los filtros.

Se trata de controlar el estado de la instalación eléctrica, los enchufes y las protecciones del circuito, especialmente en viviendas donde los equipos llevan varios años funcionando.

Un enchufe deteriorado, una conexión floja o un circuito sobrecargado pueden provocar sobrecalentamientos y aumentar el riesgo de accidentes.

Qué hay que revisar antes de encender el aire acondicionado

Uno de los aspectos más importantes es comprobar que la instalación eléctrica sea adecuada para la potencia del equipo.

Entre los puntos que conviene controlar se encuentran:

Enchufes y conexiones: verificar que no presenten marcas de quemaduras, deformaciones ni olor a plástico caliente.

verificar que no presenten marcas de quemaduras, deformaciones ni olor a plástico caliente. Cables: revisar que no estén dañados, aplastados o expuestos.

revisar que no estén dañados, aplastados o expuestos. Interruptor termomagnético: comprobar, mediante un electricista, que sea adecuado para proteger el circuito.

comprobar, mediante un electricista, que sea adecuado para proteger el circuito. Interruptor diferencial o disyuntor: asegurarse de que funcione correctamente.

asegurarse de que funcione correctamente. Conexión a tierra: verificar que la instalación cuente con una puesta a tierra adecuada.

Si el enchufe se calienta demasiado, aparecen chispas o salta reiteradamente la protección eléctrica, es importante dejar de utilizar el equipo y consultar a un electricista matriculado.

El error que puede provocar un sobrecalentamiento

Uno de los errores más frecuentes es conectar equipos de alto consumo a zapatillas eléctricas, adaptadores o prolongadores que no están preparados para soportar esa carga.

Los aires acondicionados requieren una instalación acorde con sus características técnicas y las indicaciones del fabricante.

Utilizar conexiones improvisadas puede generar sobrecargas, deteriorar los cables y aumentar el riesgo de incendio.

Por eso, antes de comenzar la temporada de calor, conviene verificar que el circuito tenga la capacidad necesaria.

Limpiar los filtros también ayuda a gastar menos luz

Además de la instalación eléctrica, el mantenimiento del equipo resulta fundamental.

Los filtros acumulan polvo y suciedad, lo que dificulta la circulación del aire y puede reducir la eficiencia del sistema.

Los especialistas recomiendan limpiarlos periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

También es importante controlar que las unidades interior y exterior no tengan obstrucciones y solicitar una revisión técnica si aparecen ruidos extraños, pérdidas de agua o problemas de refrigeración.

A qué temperatura poner el aire acondicionado para ahorrar energía

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomienda utilizar el aire acondicionado a una temperatura moderada, alrededor de 24 °C o 25 °C, siempre que resulte confortable.

Configurar temperaturas excesivamente bajas puede aumentar el consumo eléctrico sin mejorar la velocidad de enfriamiento.

Para aprovechar mejor el equipo también conviene:

Mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona.

Utilizar cortinas para reducir el ingreso directo del sol.

Limpiar los filtros con regularidad.

Evitar enfriar habitaciones que no se utilizan.

Complementar la refrigeración con ventiladores cuando sea posible.

Por qué conviene hacer la revisión antes de diciembre

En ciudades de Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas pueden superar los 30 °C durante el verano, los equipos de refrigeración suelen funcionar durante varias horas.

Realizar una revisión preventiva antes de los días de calor intenso permite detectar problemas, mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de interrupciones inesperadas.

La recomendación principal es sencilla: antes de volver a utilizar el aire acondicionado, comprobar que el equipo y la instalación eléctrica estén en condiciones seguras.

Las revisiones del tablero, las protecciones y el cableado deben quedar en manos de personal capacitado. Nunca se deben manipular conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados.