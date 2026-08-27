La curiosa presentación de Exequiel Palacios en Ipswich Town: tractores, caballos y un «nuevo motor»

Exequiel Palacios ya tiene nuevo club. Ipswich Town, anunció oficialmente la llegada del mediocampista argentino, quien dejó Bayer Leverkusen después de seis temporadas y media para afrontar su primera experiencia en el fútbol inglés.

La presentación tuvo una particularidad: tractores, caballos y un video que hace referencia al histórico apodo del club, los «Tractor Boys».

«Somos los Tractor Boys. Tranquilos. Serenos. Magníficos. Otros nos llamaban Tractor Boys a modo de broma. Como un insulto. ¿Pero por qué darles el gusto? Al contrario: lo asumimos. Lo hicimos nuestro. Lo llevamos a lo más alto», señala el video con el que el club presentó al argentino.

La producción continúa con una comparación entre el motor de un tractor y la llegada de Palacios: «Porque bajo esa calma, esa serenidad y esa belleza, somos poderosos. Resilientes. Fuertes. En el corazón de un tractor hay un motor. Los Tractor Boys tienen un motor nuevo. Bienvenido a Suffolk, Brookes. Y bienvenido al Ipswich Town».

Palacios, campeón del mundo en 2022 y subcampeón mundial en 2026, firmó contrato hasta 2030 y tendrá como compañero al paraguayo Julio Enciso, en el equipo que volvió este año a la Premier League y en la primera jornada derrotó por 2-1 al Sunderland.

La operación se habría cerrado en 22,5 millones de euros más cinco millones en variables, mientras que River también recibirá dinero por el mecanismo de solidaridad y el 10% de plusvalía que conservó en su venta al fútbol alemán, por una cifra cercana a los 1,3 millones de euros.